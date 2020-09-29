Altın Portakal için geri sayım başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihleri arasında 57. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle açık havada gerçekleşecek.

Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri bugün itibariyle biletix üzerinden, 1 Ekim itibariyle de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

Pandemiye özel afiş

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var.



Festival, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında festival kapsamında gerçekleşecek biletli gösterimlerde her seans için 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi’ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları bir adet davetiye alabilecek.

Uzun metrajda 12 film yarışacak

47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yarışacak.

Fikret Reyhan’ın “Çatlak”,

Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”,

Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”,

Derviş Zaim’in “Flaşbellek”,

Orçun Benli’nin “Gelincik”,

Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”,

Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”,

Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”,

Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”,

Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”,

Ferit Karol’un “Kumbara”,

Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği”.

300 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak.



Ödüller, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal’ın başkanlığını yaptığı, senarist-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisitarafından belirlenecek.

Yılın en yeni belgeselleri yarışacak

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda bu yıl yarışacak 10 film; Zeynep Dadak’ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin Candan’ın “Bir ‘Sinema Paradiso’ Hikâyesi”, Stella Sema Yeşiltaç’ın “Eğer Ruh Donarsa…”, Metin Akdemir’in “Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum’un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu’nun “Mimaroğlu”, Eytan İpeker’in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç’ın “Tipi” ve Selin Şenköken’in “Yangın Yerinde Orkideler”.



Yönetmen Bingöl Elmas, yönetmen ve video sanatçısı Köken Ergun ile yönetmen, yapımcı ve akademisyen Kurtuluş Özgen’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 10 belgesel arasından bir filme 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek.

Ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Altın Portakal Sinema Okulu 4 Ekim’de başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in "Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla yola çıkan Altın Portakal Sinema Okulu dersleri 4 Ekim’de başlayacak. Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen 697 başvuru arasından seçilen 250 öğrenci her sabah çevrimiçi gerçekleşecek derslere katılacaklar.



Ahmet Gürata, Atasay Koç, Ceylan Özgün Özçelik, Evrim Kaya, Köken Ergun, Müge Büyüktalaş ve Selda Taşkın ile çeşitli başlıklar altında gerçekleşecek dersler 9 Ekim’de sona erecek.

Altın Portakal Sinema Okulu ayrıca Ercan Kesal, Nazan Kesal, Kıvanç Sezer, Damla Sönmez, Pelin Esmer, Emin Alper, İlksen Başarır ve Mert Fırat ile gerçekleştirilen söyleşi videoları ile festivalin sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemaseverlere ulaşacak.

Altın Portakallı Filmler MUBI’de!

Antalya Altın Portakal Film Festivali, çevrimiçi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir işbirliğine imza attı ve sinemaseverler için Altın Portakallı Filmler seçkisi hazırladı. 3 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Altın Portakallı Filmler Seçkisi’nde Lütfi Ömer Akad’ın “Düğün”, Yavuz Özkan imzalı “Maden”, Atıf Yılmaz’ın “Aaahh Belinda”, Uğur Yücel’in “Yazı Tura”, Ben Hopkins’in “Pazar: Bir Ticaret Masalı”ve Tolga Karaçelik imzalı “Sarmaşık” filmleri gösterilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için, yalnızca mubi.com/antalyaadresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.