Altın Portakal'da ödül verilmeyen Kubilay Tunçer: Muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en iyi performanslarından biri; ben yaptım diye söylemiyorum ama öyle

58. Altın Portakal Film Festivali ödül töreninden sonra oyuncu ve illüzyonist Kubilay Tunçer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla festival jürisine tepki gösterdi. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde yarışan Tunçer, "Bu yılın değil, muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en iyi performanslarından biri; ben yaptım diye söylemiyorum ama öyle.Net" dedi.

Aktör, Türkiye'de filmde rol almayacağını açıklayarak, "Film işlerini de artık Türkiye'de sürdürmeyeceğim. Pavyon bağlamacılarına Berlioz anlatmaya paydos" ifadelerini kullandı.

“Bembeyaz” filmindeki performansının Cumhuriyet tarihindeki en iyi oyunculuklardan biri olduğunu iddia eden Tunçer'in açıklamaları şu şekilde:

"Jüri üyeleri bana ödül vermeyerek oyunculuktan hiç bir şey anlamamış olduklarını tescil etmiş oldular"

"Antalya Altın Portakal film festivalinde Bembeyaz filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü için yarıştım ve kazanamadım. Jüri başkanı Emin Alper'di. Oyuncu arkadaşım Muhammet Uzunlar'ın da dahil olduğu, zekası ve feraseti tartışılamayacak kadar değerli ve çok saygı duyduğum jüri üyeleri bana ödül vermeyerek oyunculuktan hiç bir şey anlamamış olduklarını tescil etmiş oldular. Onlar için bir fırsat vardı. Kullanamadılar. Yanlış bir karar verdiler ama neyi bilmediklerini bilmedikleri için onlara kızacak değilim. Kolomb'un gemilerini göremeyen yerlilere de kızmıyoruz."

Ömrüm bekleyerek geçti. Yavaşları, geriden gelenleri, ağırları ve yeteneksizleri bekleyerek geçti. Ağırların dünyasında yaşamak kader. Şikayetim yok ama zamanım az.

Olmadığınız ve hiç bir zaman olamayacağınız bir şeyi farketmeniz bile değerlidir. Onu kategorik olarak yok saydığınızda düşük bir ihtimalle de olsa onun gibi bir şey olma lotaryasını da riske etmiş olursunuz."

"Emel Sayın'ı seviyoruz ama sihirbazlık yarışmasına jüri koymuyoruz"

Gaye Su Akyol’un jüri üyeliğini eleştiren Tunçer, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Emel Sayın'ı seviyoruz ama sihirbazlık yarışmasına jüri koymuyoruz. Erol Büyükburç, Nadya Komanaçi'nin yarışmasına jüri olmuş. Olacak işler değil bunlar."

"Aklım havsalam almıyor, o performansla bana nasıl ödül verilmez"

"Aklım havsalam almıyor, o performansla bana nasıl ödül verilmez. İmkansız bir şey. Bu yılın değil, muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en iyi performanslarından biri; ben yaptım diye söylemiyorum ama öyle.Net.

Son derece öfkeliyim: Ödül almadığım için değil, çağdaş oyunculuğu bilmeyen, değerli ama bu konuda kalifiye olmayan insanların karşısına işimi çıkardığım için. İşimi de kendimi de ucuzlatmış oldum."

"Film işlerini de artık Türkiye'de sürdürmeyeceğim; pavyon bağlamacıların Berlioz anlatmaya paydos"

"Beni sevenlere söz: Bir daha bunu yapmayacağım. Dizilerde zaten oynamıyorum. Tiyatro ve sihirbazlık devam. Film işlerini de artık Türkiye'de sürdürmeyeceğim. Pavyon bağlamacıların Berlioz anlatmaya paydos.

hamiş: "bembeyaz" vizyona girince, oynadığım karakteri izleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. dubaracı lang lang değil, kaleşnikof argerich var orada. ayıp mıdır?

eşeğim. o başka. allah belamı versin. ne işin var oralarda!"

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