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Altın Petek yarışmacısı, "Hangi kuş uçabilir" sorusuna "Kivi" yanıtını verdi

"Devekuşunun uçup uçmadığından emin değilim"

08 Temmuz 2016 19:51

TRT ekranlarında yayınlanan 'Altın Petek' yarışmasının dün akşamki bölümüne Kezban isimli yarışmacı damga vurdu. "Hangi kuş uçabilir?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı ilk tercihini "Kivi" seçeneğinden yana kullandı. Bu cevabın yanlış çıkması sonrası devekuşu ve angut arasında kaldığını belirten Kezban, "Devekuşunun uçup uçmadığından emin değilim" dedi.

Uzun süre düşündükten sonra ikinci jokerini kullanan ve tercihini anguttan yana kullanan yarışmacı, bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmacı "Nazar boncuğu olarak nitelendiririlen Konya'daki gölümüz hangisidir?" sorusuna Meke yerine Tuz Gölü yanıtını verince ödül kazanamadan yarışmadan elendi.

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Altın PetekKezbanhangi kuş uçabilir

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