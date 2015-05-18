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Kültür-Sanat

'Altın Palmiye dökülüyor!'

Milliyet gazetesi Nil Kural, 68. Cannes Film Festivali'nde güçlü filmlerin değil hayalkırıklığı yaratan filmlerin öne çıktığını söyledi

18 Mayıs 2015 12:37

68. Cannes Film Festivali'ne dair notlarını okuyucularla paylaşan Milliyet gazetesi yazarı Nil Kural, festivalin Altın Palmiye ödüllü ana yarışma bölümünde yarışan filmlerin izleyenlerde büyük hayalkırıklığı yarattığını söyledi.

Matthew McConaughey'in başrolünde yer aldığı The Sea of Trees filminin gösteriminin ardından yuhalandığını anlatan Kural, Elephant filminin ise "acemiliği" sebebiyle seyircilerde şaşkınlık yarattığını söyledi. 

Fransız yönetmen Maiween'in, kadın yönetmenlerden bahsedilirken cinsiyetlerinin vurgulanmasından duyduğu rahatsızlığı da aktaran Kural, Altın Palmiye için yarışan iki kadın yönetmenden biri olan Maiween'in "İnsanlar şurada bir kadın burada bir kadın deyip duruyor. Belki birkaç yıl sonra yeterince Faslı sinemacı olmadığından bahsedilecek. Biz bu yarışmaya cinsiyetimiz için seçilmedik, biz buraya filmimizle seçildik" sözlerine köşesine yer verdi. 

Kural'ın aktarımlarında yer alan bir diğer cinsiyetçilik çıkışının öznesi de Cate Blanchett oldu. 1950'lerde geçen Carol filminde başrolü üstlenen ve Oscar adayları araında yer alması beklenen Blanchett'ın filmiyle ilgili yaptığı, "Çok muhafazakâr bir dönemde yaşıyoruz. Tersini düşünmek saflık olur. Dünyanın birçok ülkesinde homoseksüellik hala yasak.” Hollywood’da sıklıkla tartışılan cinsiyetçilik üzerine de konuşan Blanchett, “Bundan bahsetmeyi ve tartışmayı sürdürmek gerekiyor. Eğer gündemde düşerse güç kaybederiz" açıklaması, Kural'ın yazısında kendine yer buldu.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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