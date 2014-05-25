Altın Palmiye Ceylan’ın



67. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye'' bu yıl Türkiye'ye gitti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi, “Altın Palmiye Ödülü”'nü kazandı. Nuri Bilge Ceylan, "Ödülümü son bir yılda hayatını kaybeden Türk gençlerine adıyorum" dedi.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) da yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ''Kış Uykusu''nu ''en başarılı film'' olarak seçmişti.

Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen ve Nejat İşler gibi oyuncuların rol aldığı film, 16 Mayıs'ta festival sarayında gösteriminden seyircilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

@Deutsche Welle Türkçe

AA/DW, BS