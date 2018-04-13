Altın Palmiye adayları belli oldu

Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde gösterilecek ve büyük ödül için yarışacak filmler belli oldu.

Festivalin direktörü Thierry Fremaux tarafından Perşembe günü açıklanan listeye göre 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nin açılışını Hollywood’den tanınan oyuncular Penelope Cruz ile Javier Bardem’in rol aldığı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin "Todos lo Saben” filmiyle yapılacak.

Toplam 18 filmin Altın Palmiye için yarışacağı ana yarışma kategorisinde tanınmış yönetmenlerin eserlerinin yanı sıra genç yönetmenlerin filmleri de yer alıyor.

Büyük ödül için yarışacak filmler arasında iki tane de ülke dışına çıkmaları yasak olan yönetmenin filmi seçildi. "Three Faces” filmiyle Altın Palmiye için yarışacak İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin ülkesinden ayrılması yasakken "Leto” filmiyle yarışacak Rus yönetmen Kirill Serebrennikov da ev hapsinde.

İran ile Rusya’ya çağrıda bulunan Festival Direktörü Fremaux, bu yönetmenlerin ülkelerinden ayrılmalarına izin verilmesini ve festivalde bulunabilmelerini talep etti.

Üç kadın yönetmen Altın Palmiye için yarışacak

Ana kategoride yarışan filmler arasında Spike Lee'nin "BlacKkKlansman” filmi de yer alıyor. Lee bu filmde siyahi karşıtı faşist Ku Klux Klan örgütüne 1970li yıllarda sızmayı başaran siyahi bir polisin hikayesini anlatıyor.

87 yaşındaki yönetmen Jean-Luc Godard "Le livre d'image” filmiyle yarışacakken, Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski de "Cold War” filmiyle Altın Palmiye’yi almaya çalışacak.

Bugüne kadar sadece bir kadın yönetmenin aldığı Altın Palmiye ödülü için bu sene üç kadın yönetmen yarışacak.

Fransa'dan Eva Husson "Les Filles du Soleil” filmiyle, İtalya'dan Alice Rohrwacher "Lazzaro Felice” filmiyle ve Lübnan'dan da Nadine Labaki "Capharnaüm” filmiyle büyük ödülü alabilecek yönetmenler arasında yer alıyor.

Ana yarışma kategorisinde yer alan 18 filmin listesi ise şöyle:

Todos lo Saben (Everybody Knows) – Asghar Farhadi

En Guerre (At War) – Stéphane Brizé

Dogman – Matteo Garrone

Le livre d'image – Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo (Asako I & II) – Ryusuke Hamaguchi

Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) – Christophe Honoré

Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) – Eva Husson

Ash is Purest White – Jia Zhang-Ke

Shoplifters – Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm (Capernaum) – Nadine Labaki

Buh-Ning (Burning) – Lee Chang-Dong

BlacKkKlansman – Spike Lee

Under the Silver Lake – David Robert Mitchell

Three Faces – Jafar Panahi

Zimna Wojna (Cold War) – Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher

Yomeddine – A.B Shawky

Leto (L'Ete) – Kirill Serebrennikov

AFP,dpa,rtr/DÇÜ,HS

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