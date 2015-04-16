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Yaşam
Deutsche Welle

Altın Palmiye adayları belli oldu

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'ne Altın Palmiye için yarışacak filmler açıklandı. Aday listesine Fransız filmleri damgasını vurdu.

16 Nisan 2015 19:42


Bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak 17 aday film açıklandı. Bunlardan dördünü ise Fransız filmleri oluşturuyor.

Paris’te festivalin programını tanıtan Festival'in Sanat Yönetmeni Thierry Frémaux, "Bu yıl Fransa için güzel bir yıl" diye konuştu.

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Fransız yönetmenler, Jacques Audiard "Dheepan" adlı filmi ile, yönetmen Maïwenn Le Besco ise "Mon Roi" adlı filmi ile büyük ödül için yarışacak. Maïwenn Le Besco, 2012 yılında "Polis" adlı filmi ile Büyük Jüri Ödülü’nü kazanmıştı.

Fransız yönetmenlerin yanı sıra yarışma bölümünde büyük isimler de bulunuyor. ABD’li yönetmen Gus Van Sant'ın "The Sea of Trees" adlı filmi, Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve'ün "Sicario" adlı filmi ve İtalyan usta yönetmen Nanni Moretti'nin "Mia Madre" adlı filmi bu yılın en iddialı filmleri arasında sayılıyor.

Woody Allen’ın "Irrational Man" adlı filmi de yarışma dışı bölümde izleyici ile buluşacak.

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek festivalin jüri başkanlığını ise "The Big Lebowski", "Fargo", "No Country for Old Men" adlı filmleri ile sinema tarihine adını kazıyan Coen Kardeşler yapacak.

Cannes Film Festivali’nde geçen yıl Altın Palmiye Ödülü’ne Nuri Bilge Ceylan’ın "Kış Uykusu" adlı filmi layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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