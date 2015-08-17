Altın Leopar Kore sinemasının

68. Locarno Film Festivali’nde büyük ödül Altın Leopar’ı, Güney Koreli yönetmen’nın ‘Right Now, Wrong Then’ adlı filmine verildi. En iyi yönetmen dalında Andrej Zulawski, “Cosmos” ile ödül aldı.

Milliyet’ten Nil Kural’ın haberine göre; önceki gün biten 68. Locarno Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü İsrail yapımı, Avishai Sivan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Tikkun” adlı filme verildi.

2 yıl önce Locarno’dan ‘Our Sunhi’ ile En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen Sangsoo, 2010’da Cannes’dan ‘Hahaha’ ile Belli Bir Bakış Ödülü almıştı.

Sangsoo, “Right Now, Wrong Then”de bir seminer için bilmediği bir yere gelen ünlü bir yönetmenin genç bir kadınla tanışma ve vakit geçirme hikâyesini iki kez anlatıyor: İlkinde bu iki yabancı arasındaki iletişim sorunlu ve kötü; ikincisinde dürüstlük, samimiyetin devreye girmesiyle sıcak ve güçlü. Sangsoo filmde, nüanslarla insan ilişkilerinin nasıl değişebileceğini mizahı da ihmal etmeden gösteriyor. Altın Leopar’ın yanı sıra yönetmeni canlandıran aktör Jung Jae-Young de, festivalden En İyi Aktör Ödülü ile döndü.

Polonyalı ünlü yönetmen Andrej Zulawski, Locarno’da yarışan Witold Gombrowicz uyarlaması ‘Cosmos’la 15 yıl ara verdiği sinemaya dönmüştü. İki arkadaşı tatile gittikleri bir yerde takip eden film, diyalog akışı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu. Zulawski, En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu.

Jüri Özel Ödülü ve görüntü yönetimi dalında mansiyon ödülü kazanan film ise İsrail yapımı ‘Tikkun’du. Avishai Sivan’ın imzasını taşıyan film, Ortodoks Yahudi genç bir adam üzerinden dine eleştiriler yönelten, sert bir yapım. Yarışmanın 5.5 saatlik süresiyle dikkat çeken Japonya yapımı ‘Happy Hour’ ise filmde 4 arkadaşı canlandıran oyuncularına En İyi Kadın Oyuncu ödülü getirdi.

Bhaichand Patel başkanlığında Mateusz Werner, Raphaele Bouchet ve Rene Marx’la birlikte görev yaptığımız FIPRESCI jürisi ise Fransız yapımı ‘Suite Armoricaine’ı ödüllendirdi. Pascale Breton’ın yönettiği film, sanat tarihi profesörü bir kadının geçmişi ile yüzleşmesi üzerine etkileyici bir yapım.

Ödül Listesi

Altın Leopar: ‘Right Now, Wrong Then’

(Yön.: Hong Sangsoo, Güney Kore)

Jüri Özel Ödülü: ‘Tikkun’ (Yön.: Avishai Sivan, İsrail)

En İyi Yönetmen: Andrej Zulawski (‘Cosmos’)

En İyi Kadın Oyuncu: Tanaka Sachie, Kikuchi Hazuki, Mihara Maiko, Kawamura Rira (‘Happy Hour’, Japonya)

En İyi Erkek Oyuncu: Jung Jae-Young (‘Right Now, Wrong Then’)

FIPRESCI Ödülü: ‘Suite Armoricaine’

(Yön.: Pascale Breton)