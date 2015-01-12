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Yaşam
Deutsche Welle

Altın Küre töreninde 'Hepimiz Charlie'yiz'

Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülen Altın Küre'ler sahiplerini buldu. Geceye Paris saldırısında hayatını kaybedenleri anan George Clooney damgasını vurdu.

12 Ocak 2015 11:41


Oyuncu George Clooney, Beverly Hills'te düzenlenen törende yaptığı konuşmada, milyonlarca kişinin Paris saldırısı kurbanlarını anmak için meydanları doldurduğunu hatırlattı. Anma törenlerini olağanüstü bir gün olarak niteleyen Clooney, "İnsanlar korkmadıklarını ortaya koydu" dedi. George Clooney, Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırıya atfen "Hepimiz Charlie'yiz (Je suis Charlie)" dedi.

Daha önce üç kez Altın Küre, iki kez de Oscar ödülü kazanan Clooney, dün de Hayat Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Altın Küre ödül töreninde en iyi drama film ödülünü "Boyhood" (Çocukluk) filmi kazandı. "Boyhood", En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen kategorilerinde de ödül aldı. En iyi müzikal ve komedi filmi ödülü "The Grand Budapest Hotel" filmine verilirken "Birdman" filmi iki dalda ödül aldı.

En iyi TV drama dizisi ödülü ise Showtime tarafından yayınlanan "The Affair" filmine verildi.

TV drama dizisi dalında Kevin Spacey, "House of Cards" dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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