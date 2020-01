Altın Küre adayları açıklandı

Oscarların habercisi Altın Küre Ödülleri’ne aday olan isimler açıklandı. 70. yaşını kutlayacak ödül töreninde 7 adaylıkla Steven Spielberg imzalı ‘Lincoln’ öne çıkarken, CNBC-e’de yayınlanan Breaking Bad, The Big Bang Theory ve The Newsroom dizi kategorilerinde aday gösterildi.

70. Altın Küre Ödülleri’nin adayları Beverly Hill Hotel’de düzenlenen törenle açıklandı.

Steven Spielberg’ün yönettiği Lincoln 7 dalda aday gösterildi. 'Lincoln’ı 5 adaylıkla 'Argo' ve 'Django Unchained' takip ediyor.

Televizyon kategorisindeyse CNBC-e'de yayınlanan 'Breaking Bad' ve 'The Newsroom' dizileri 'en iyi drama' dalında Altın Küreye aday gösterildi.

'The Bing Bang Theory' ile yakında CNBC-e gösterilecek 'Girls' ise 'en iyi komedi müzikal' dalında ödül almak için yarışacak.

13 Ocak günü düzenlenecek ödül törenini Tina Fey ve Amy Poehler sunacak. Tören CNBC-e'de simultaneli çeviriyle e2'deyse orjinal sesiyle izleyeciyle buluşacak.

İşte bütün kategorilerinde adaylar:

En iyi film (DRAMA)

Argo

Django Unchained

Life of Pi

Lincoln

Zero Dark Thirty

En iyi kadın oyuncu (DRAMA)

Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

Marion Cotillard (Rust and Bone)

Helen Mirren (Hitchcock)

Naomi Watts (The Impossible)

Rachel Weisz (The Deep Blue Sea)

En iyi erkek oyuncu (DRAMA)

Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Richard Gere (Arbitrage)

John Hawkes (The Sessions)

Joaquin Phoenix (The Master)

Denzel Washington (Flight)

En iyi film (KOMEDİ-MÜZİKAL)

The Best Exotic Marigold Hotel

Les Miserables

Moonrise Kingdom

Salmon Fishing in the Yemen

Silver Linings Playbook

En İyi kadın oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)

Emily Blunt (Salmon Fishing in the Yemen)

Judi Dench (The Best Exotic Marigold Hotel)

Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

Maggie Smith (Quartet)

Meryl Streep (Hope Springs)

En İyi erkek oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)

Jack Black (Bernie)

Bradley Cooper (Silver Linings Playbook)

Hugh Jackman (Les Miserables)

Ewan McGregor (Salmon Fishing in the Yemen)

Bill Murray (Hyde Park on Hudson)

En iyi animasyon

Brave

Frankenweenie

Hotel Transylvanie

Rise of the Guardians

Wreck-It-Ralph

En iyi yabancı film

Amour

Kon-Tiki

The Intouchables

A Royal Affair

Rust and Bone

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Amy Adams (The Master)

Sally Field (Lincoln)

Anne Hathaway (Les Miserables)

Helen Hunt ( The Sessions)

Nicole Kidman (The Paperboy)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Alan Arkin (Argo)

Leonardo DiCaprio (Django Unchained)

Philip Seymour Hoffmann (The Master)

Tommy Lee Jones (Lincoln)

Christopher Waltz (Django Unchained)

En iyi yönetmen

Ben Affleck (Argo)

Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty)

Ang Lee (Life of Pi)

Steven Spielberg (Lincoln)

Quentin Tarantino ( Django Unchained)

En iyi senaryo

Chris Terrio (Argo)

Quentin Tarantino ( Django Unchained)

Tony Kushner (Lincoln)

David O Russell and Matthew Quick (Silver Linings Playbook)

Mark Boal (Zero Dark Thirty)

En iyi dizi (DRAMA)

Boardwalk Empire

Breaking Bad

Downtown Abbey

Homeland

The Newsroom

En iyi kadın oyuncu (DRAMA)

Connie Britton (Nashville)

Glenn Close (Damages)

Claire Danes (Homeland)

Michelle Dockery (Downtown Abbey)

Julliana Margulies (The Good Wife)

En İyi erkek oyuncu (DRAMA)

Steve Buscemi (Boardwalk Empire)

Bryan Cranston (Breaking Bad)

Jeff Daniels (The Newsroom)

Jon Hamm (Mad Men)

Damian Lewis (Homeland)

En iyi dizi (KOMEDİ-MÜZİKAL)

The Big Bang Theory

Girls

Modern Family

Episodes

Smash

En iyi kadın oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)

Zooey Dechanel (New Girl)

Lena Dunham (Girls)

Tina Fey (30 Rock)

Julia Louis Drefus (Veep)

Amy Poehler (Parks and Recreation)

En iyi erkek oyuncu

Alec Baldwin (30 Rock)

Don Cheadle (House of Lies)

Louis C.K. (Louie)

Matt LeBlanc (Episodes)

Jim Parsons (The Big Bang Theory)

En iyi mini dizi

Game Change

The Girl

Hatfields& McCoys

The Hour

Political Animals