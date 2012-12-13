Altın Küre adayları açıklandı

Oscarların habercisi Altın Küre Ödülleri’ne aday olan isimler açıklandı. 70. yaşını kutlayacak ödül töreninde 7 adaylıkla Steven Spielberg imzalı ‘Lincoln’ öne çıkarken, CNBC-e’de yayınlanan Breaking Bad, The Big Bang Theory ve The Newsroom dizi kategorilerinde aday gösterildi.
70. Altın Küre Ödülleri’nin adayları Beverly Hill Hotel’de düzenlenen törenle açıklandı.
Steven Spielberg’ün yönettiği Lincoln 7 dalda aday gösterildi. 'Lincoln’ı 5 adaylıkla 'Argo' ve 'Django Unchained' takip ediyor.
Televizyon kategorisindeyse CNBC-e'de yayınlanan 'Breaking Bad' ve 'The Newsroom' dizileri 'en iyi drama' dalında Altın Küreye aday gösterildi.
'The Bing Bang Theory' ile yakında CNBC-e gösterilecek 'Girls' ise 'en iyi komedi müzikal' dalında ödül almak için yarışacak.
13 Ocak günü düzenlenecek ödül törenini Tina Fey ve Amy Poehler sunacak. Tören CNBC-e'de simultaneli çeviriyle e2'deyse orjinal sesiyle izleyeciyle buluşacak.
İşte bütün kategorilerinde adaylar:
En iyi film (DRAMA)
Argo
Django Unchained
Life of Pi
Lincoln
Zero Dark Thirty
En iyi kadın oyuncu (DRAMA)
Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)
Marion Cotillard (Rust and Bone)
Helen Mirren (Hitchcock)
Naomi Watts (The Impossible)
Rachel Weisz (The Deep Blue Sea)
En iyi erkek oyuncu (DRAMA)
Daniel Day-Lewis (Lincoln)
Richard Gere (Arbitrage)
John Hawkes (The Sessions)
Joaquin Phoenix (The Master)
Denzel Washington (Flight)
En iyi film (KOMEDİ-MÜZİKAL)
The Best Exotic Marigold Hotel
Les Miserables
Moonrise Kingdom
Salmon Fishing in the Yemen
Silver Linings Playbook
En İyi kadın oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)
Emily Blunt (Salmon Fishing in the Yemen)
Judi Dench (The Best Exotic Marigold Hotel)
Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)
Maggie Smith (Quartet)
Meryl Streep (Hope Springs)
En İyi erkek oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)
Jack Black (Bernie)
Bradley Cooper (Silver Linings Playbook)
Hugh Jackman (Les Miserables)
Ewan McGregor (Salmon Fishing in the Yemen)
Bill Murray (Hyde Park on Hudson)
En iyi animasyon
Brave
Frankenweenie
Hotel Transylvanie
Rise of the Guardians
Wreck-It-Ralph
En iyi yabancı film
Amour
Kon-Tiki
The Intouchables
A Royal Affair
Rust and Bone
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Amy Adams (The Master)
Sally Field (Lincoln)
Anne Hathaway (Les Miserables)
Helen Hunt ( The Sessions)
Nicole Kidman (The Paperboy)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Alan Arkin (Argo)
Leonardo DiCaprio (Django Unchained)
Philip Seymour Hoffmann (The Master)
Tommy Lee Jones (Lincoln)
Christopher Waltz (Django Unchained)
En iyi yönetmen
Ben Affleck (Argo)
Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty)
Ang Lee (Life of Pi)
Steven Spielberg (Lincoln)
Quentin Tarantino ( Django Unchained)
En iyi senaryo
Chris Terrio (Argo)
Quentin Tarantino ( Django Unchained)
Tony Kushner (Lincoln)
David O Russell and Matthew Quick (Silver Linings Playbook)
Mark Boal (Zero Dark Thirty)
En iyi dizi (DRAMA)
Boardwalk Empire
Breaking Bad
Downtown Abbey
Homeland
The Newsroom
En iyi kadın oyuncu (DRAMA)
Connie Britton (Nashville)
Glenn Close (Damages)
Claire Danes (Homeland)
Michelle Dockery (Downtown Abbey)
Julliana Margulies (The Good Wife)
En İyi erkek oyuncu (DRAMA)
Steve Buscemi (Boardwalk Empire)
Bryan Cranston (Breaking Bad)
Jeff Daniels (The Newsroom)
Jon Hamm (Mad Men)
Damian Lewis (Homeland)
En iyi dizi (KOMEDİ-MÜZİKAL)
The Big Bang Theory
Girls
Modern Family
Episodes
Smash
En iyi kadın oyuncu (KOMEDİ-MÜZİKAL)
Zooey Dechanel (New Girl)
Lena Dunham (Girls)
Tina Fey (30 Rock)
Julia Louis Drefus (Veep)
Amy Poehler (Parks and Recreation)
En iyi erkek oyuncu
Alec Baldwin (30 Rock)
Don Cheadle (House of Lies)
Louis C.K. (Louie)
Matt LeBlanc (Episodes)
Jim Parsons (The Big Bang Theory)
En iyi mini dizi
Game Change
The Girl
Hatfields& McCoys
The Hour
Political Animals