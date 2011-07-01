-ALTIN KOZA'DA ONUR ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU ADANA (A.A) - 01.07.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlediği ''Uluslararası Altın Koza Film Festivali''nin geleneksel ''Yaşam Boyu Onur Ödülleri'' bu yıl yönetmen Ali Özgentürk ile oyuncular Kadir İnanır ve Nebahat Çehre'ye verilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, yazılı açıklamasında, festivalin bu yıl 17-25 Eylül 2011'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Aldırmaz, festival kapsamında verilen ''Yaşam Boyu Onur Ödülleri''nin, bu yıl yönetmen Ali Özgentürk ile oyuncular Kadir İnanır ve Nebahat Çehre'ye açılış töreni sırasında takdim edileceğini açıkladı. Aldırmaz, festival kapsamında Özgentürk, İnanır ve Çehre'nin filmlerinden oluşan seçkilerin izleyiciyle buluşacağını ve sinema yazarı Burçak Evren'in yine bu üç isimle ilgili kitapları kaleme alacağını ifade etti. Bu arada, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması da yapılacak. Ayrıca, dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler de sinemaseverlerle buluşacak. Yarışmalarda dağıtılacak ödül miktarları toplamda 936 bin liraya çıkarılırken, parasal ödüller tüm kategorileri kapsayacak biçimde yeniden düzenlendi. En iyi filme 350 bin TL ödül verilecek olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, en iyi oyuncu dalları ile en iyi sanat yönetmeni ve en iyi kurgu dallarında da akçeli ödüller verilecek. Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında ''En İyi Belgesel'', ''En İyi Canlandırma'', ''En İyi Deneysel'' ve ''En İyi Kurmaca'' kategorilerine verilecek ödül miktarları da artırıldı.