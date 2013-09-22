Altın Koza'da ödüller Gezi eylemcilerine gitti

Adana'da düzenlenen 20’nci Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Altın Koza En İyi Film ödülü 'Gözümün Nuru' ve 'Yozgat Blues' filmlerine verildi. Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Savaş Alp Başar ödülünü, "Özgürlük ve irade yolunda hayatlarını kaybeden 6 arkadaşıma adıyorum" diyerek aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Tören için özel olarak hazırlanan merkezde, her yer kırmızı halıyla kapatılırken, bin 400 kişilik salon dev festival afişleriyle dekora edildi. 215 filmin 10 ayrı salonda 450 gösterimle ücretsiz olarak sinemaseverle buluştuğu, toplamda 630 bin lira para ödülünün dağıtıldığı festivalin ödül törenini oyuncular Şenay Gürler ve Sinan Tuzcu sundu. Kürşat Başar ve Yaşar'ın müzik dinletisi ve şarkılar seslendirdiği törende festivalin hazırlık süreci anlatıldı. Yarışan filmlerden kısa görüntüler izletildi.

Ödüllerin Sahipleri

12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Berlin Film Festivali Avrupa Film Pazarı Direktörü Beki Probst’un başkanlık yaptığı ve yönetmen Pelin Esmer, yapımcı Türker Korkmaz, görüntü yönetmeni Özgür Eken, oyuncular Melisa Sözen ve Yiğit Özşener ile müzisyen Cengiz Onural’dan oluşan jürinin kararları açıklandı. Jürinin değerlendirmesine göre, Hakkı Kurtuluş’un yönettiği ’Gözümün Nuru’ ve Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ’Yozgat Blues’ filmleri ’En İyi Film’ seçildi.

Yarışmada verilen diğer ödüller şöyle:

Yılmaz Güney Ödülü: Köksüz (Deniz Akçay Katıksız)

Adana İzleyici Ödülü: Çanakkale Yolun Sonu (Mustafa Kemal Uzun)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Gözümün Nuru (Hakkı Kurtuluş-Melik Saraçoğlu)

Film-Yön En İyi Film Ödülü: Yozgat Blues (Mahmut Fazıl Coşkun) ile Daire (Atıl İnanç)

En İyi Yönetmen Ödülü: Reha Erdem (Jin)

En İyi Senaryo Ödülü: Gözümün Nuru (Yozgat Blues)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Soğuk (Ahmet Emre Tanık)

En İyi Müzik Ödülü: Mihaly İliç (Eve Dönüş Sarıkaşım 1915)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Hasgüler (Jin)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Savaş Alp Başar (Köksüz)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Ahu Türkpençe ve Lale Başer (Köksüz)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ercan Kesal (Yozgat Blues)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Melis Ebeler (Köksüz)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Tansu Biçer (Yozgat Blues)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tural Polat (Eve Dönüş Sarıkamış 1915

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Ada (Gözümün Nuru)

Hangi filmler yarıştı

Toplam 47 eserin başvurduğu, ancak 12’sinin yarışmaya hak kazandığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, yönetmenliğini Mustafa Kemal Uzun’un yaptığı ’Çanakkale Yolun Sonu’, Atıl İnanç’ın yönettiği ’Daire’, Alphan Eşeli’nin ’Eve Dönüş Sarıkamış 1915’, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu ’Gözümün Nuru’, Emre Yalgın’ın ’Hadi Baba Gene Yap’, Aslı Özge’nin ’Hayat Boyu’, Reha Erdem’in yönettiği ’Jin’, Deniz Akçay Katıksız’ın yönettiği ’Köksüz’, Semir Aslanyürek’in ’Lal’, Uğur Yücel’in yönettiği ’Soğuk’, Biket İlhan’ın ’Yarım Kalan Mucize’ ve Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ’Yozgat Blues’ filmleri 350 bin liralık ’En İyi Film Ödülü’ için yarıştı.

Hangi ödüller veriliyor?

Altın Koza Film Festivali’nde verilen ödüller şunlar:

’En İyi Film: Altın Koza Heykeli ve 350 bin lira

Yılmaz Güney Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 75 bin lira

Adana İzleyici Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 25 bin lira

En İyi Yönetmen Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 50 bin lira

En İyi Senaryo Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 20 bin lira

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 20 bin lira

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 20 bin lira

En İyi Müzik Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 15 bin lira

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 15 bin lira

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 10 bin lira

En İyi Kurgu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 10 bin lira

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 10 bin lira

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 10 bin lira

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli.