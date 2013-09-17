Altın Koza'da görkemli açılış

Merkez Park Amfi Tiyatro'daki açılış törenine Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan oyuncular Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın da katıldı. Tören alanına üstü açık arabalarla gelen sanatçılardan Şoray'a Halit Ergenç, Girik'e Sinan Tuzcu, Akın'a Yiğit Özşener ve Koçyiğit'e de Yetkin Dikinciler gece boyunca eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, yaptığı konuşmada, Altın Koza'ya sahip çıkan herkesi kutladığını belirterek, sinemayı çok önemsediklerini ifade etti. Gelecek yıl, sinemanın 100. yılına layık bir festival yapacakları sözünü veren Aldırmaz, "Altın Koza kendisiyle yarışan bir festival. İki yıldır yaptığımız Gezici Sinema'yla 15 bin kilometre 90 noktaya giderek sizlerin sevgisini ve sanatını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Hababam Sınıfı'nın anısını yaşatmak için Adana Sinema Müzesi'nin yanına bir müze yaptırdıklarını bildiren Aldırmaz, festivalde bu yıl 15 filmin 450 kez izleneceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul da 99 yıllık Türk sinemasının sarıp kucaklamayı sürdürüceğini, Bakanlığın da desteğinin devam edeceğini söyledi.

Sunuculuğunu Levent Özdilek'in yaptığı törende festivalde yarışacak filmler ve yarışmaların jüri üyeleri tanıtıldı. Daha sonra ise şarkıcı Göksel film müziklerinden oluşan repertuvarını sundu.

Dört yapraklı yonca

Göksel'in ardından Özdilek törene katılan Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan oyuncular Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'ı tek tek sahneye davet etti. Aldırmaz, bu yıl festivalde Türk sinemasının dört yapraklı yoncası ile muhteşem bir gece geçirildiğini anlatarak, bu dört ismin çok az bir araya geldiğini söyledi.

Fatma Girik, yaptığı konuşmada, ilk kez Altın Koza düzenlendiğinde Ezo Gelin isimli filmle ödül aldığını hatırlatarak, aradan geçen yıllara rağmen o güzel günleri unutamadığını ifade etti. Festivallerin çok güzel olduğunu anlatan Girik, kendisine eşlik eden Sinan Tuzcu'nun tozlu yollardan geçeceğini ancak başarılı olacağına inandığını söyledi.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Filiz Akın ise çok yoğun film çevirdikleri dönemlerde seyirci ile tutkulu bir iletişim içinde olduklarını belirterek, "O günlerden bugünlere halen benden bıkmadınız ve halen alkışlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim" dedi. Akın, sinemanın büyük bir güç olduğunu anlatarak, hastalığında kendisine moral veren sevenlerine çok teşekkür etti.

Hülya Koçyiğit de "Yaşasın Türk sineması" diyerek başladığı konuşmasında, Altın Koza'nın 20'ncisinin yapıldığını ve yarışacak tüm filmlerin heyecanını paylaştığını söyledi. Özel bir gece yaşandığını dile getiren Koçyiğit, "50 yılı aşkın Türk sinemasına hizmet etmiş, sizlerin gönüllerinde taht kurmuş nice büyük sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmak benim için de çok büyük bir gurur. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkan Şoray da festivalin Türk sinemasına büyük hizmet ettiğini, filmlerin bu sayede ilgi çektiğini ifade ederek, Adana ile çevresinde çok kaldığını ve filmler çevirdiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından halkı selamlayan sanatçılara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aldırmaz birer plaket verdi.

Tören hava fişek gösterisi ile sona erdi.