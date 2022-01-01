Altın Kızlar'ın Rose'u Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

The Mary Tyler Moore Show ve Altın Kızlar gibi durum komedilerindeki rolleriyle tanınan Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Whiter'ın 100 yaşına iki hafta kala, cuma günü evinde hayatını kaybettiği belirtildi. People dergisine konuşan menajeri Jeff Witjas, "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, White'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak oyuncuyu "bir kültür ikonu" diye nitelendirdi.

80 yılı aşan kariyerinde White sekiz Emmy, bir Grammy ve üç Ekran Oyuncuları Birliği Ödülü aldı.

White, kariyerine 1953 yılında başlamış ve günümüze kadar sayısız yapımda rol almıştı. White'ın en unutulmayan rolü ise Altın Kızlar'daki "Rose" rolü oldu.