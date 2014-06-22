Altın Kelebek bu gece sahibini buluyor

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Magnum Altın Kelebek Ödülleri” bu gece sahibini buluyor. Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri adıyla düzenlenen gece, bu sene Magnum işbirliğinde “Magnum Altın Kelebek Ödülleri” olarak düzenleniyor.
Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına Oscar havasında gerçekleşecek törende, gecenin sunuculuğunu Mete Horozoğlu üstlenecek. Onur konuğu ise büyük bir isim. Hollywood dünyasından tanıdığımız, dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba.
Ödüller 22 Haziran Pazar akşamı, muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak. Bu törenin muhteşem olmasının bir başka nedeni de Magnum’un 25. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşmesi. Jessica Alba’nın yanı sıra sahne alacak sürpriz sanatçı ve şovlar, geceye renk katacak. Sanat dünyasının ünlü simaları ve iş dünyasından tanınmış isimlerle kırmızı halı röportajlarının gerçekleştirileceği gecenin ev sahipliğini Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet, Kanal D ve Magnum üst düzey yönetimi yapacak.
Her sene olduğu gibi Hürriyet okurlarının internet ve posta yoluyla gönderdikleri oylarla belirlenen Magnum Altın Kelebek Ödül Töreninde ödül dağıtılacak kategoriler ise şöyle:
En iyi kadın sunucu
En iyi erkek sunucu
En iyi kadın haber sunucusu
En iyi erkek haber sunucusu
En iyi yerli drama
En iyi senaryo yazarı
En iyi dizi yönetmeni
En iyi dizi müziği
En iyi kadın oyuncu
En iyi erkek oyuncu
En iyi komedi dizisi
En iyi kadın komedi oyuncusu
En iyi erkek komedi oyuncusu
En iyi magazin programı
En iyi kültür-sanat programı
En iyi Türk Pop Müziği kadın solist
En iyi Türk Pop Müziği erkek solist
En İyi Türk Sanat Müziği kadın solist
En İyi Türk Sanat Müziği erkek solist
En iyi fantezi müzik kadın solist
En iyi fantezi müzik erkek solist
En iyi çıkış yapan solist
En iyi müzik grubu
En iyi klip
Yılın şarkısı
En iyi spor programı
En iyi yarışma programı
Oyuncular, müzisyenler, senaristler, yönetmenler, ve cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek büyük gece, Zorlu Center PSM’de düzenlenecek. Saat 20.00’den itibaren ise Kanal D ekranlarından canlı olarak seyredilebilecek.