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Kültür-Sanat

Altın Kelebek bu gece sahibini buluyor

Mete Horozoğlu'nun sunuculuğu üstlendiği gecede Hollywood'un ünlü ismi Jessica Alba da yer alacak

22 Haziran 2014 15:39

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Magnum Altın Kelebek Ödülleri” bu gece sahibini buluyor. Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri adıyla düzenlenen gece, bu sene Magnum işbirliğinde “Magnum Altın Kelebek Ödülleri” olarak düzenleniyor. 

Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına Oscar havasında gerçekleşecek törende, gecenin sunuculuğunu Mete Horozoğlu üstlenecek. Onur konuğu ise büyük bir isim. Hollywood dünyasından tanıdığımız, dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba.

Ödüller 22 Haziran Pazar akşamı, muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak. Bu törenin muhteşem olmasının bir başka nedeni de Magnum’un 25. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşmesi. Jessica Alba’nın yanı sıra sahne alacak sürpriz sanatçı ve şovlar, geceye renk katacak. Sanat dünyasının ünlü simaları ve iş dünyasından tanınmış isimlerle kırmızı halı röportajlarının gerçekleştirileceği gecenin ev sahipliğini Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet, Kanal D ve Magnum üst düzey yönetimi yapacak.

Her sene olduğu gibi Hürriyet okurlarının internet ve posta yoluyla gönderdikleri oylarla belirlenen Magnum Altın Kelebek Ödül Töreninde ödül dağıtılacak kategoriler ise şöyle:

En iyi kadın sunucu

En iyi erkek sunucu

En iyi kadın haber sunucusu

En iyi erkek haber sunucusu

En iyi yerli drama

En iyi senaryo yazarı

En iyi dizi yönetmeni

En iyi dizi müziği 

En iyi kadın oyuncu  

En iyi erkek oyuncu  

En iyi komedi dizisi  

En iyi kadın komedi oyuncusu  

En iyi erkek komedi oyuncusu  

En iyi magazin programı  

En iyi kültür-sanat programı  

En iyi Türk Pop Müziği kadın solist  

En iyi Türk Pop Müziği erkek solist  

En İyi Türk Sanat Müziği kadın solist

En İyi Türk Sanat Müziği erkek solist  

En iyi fantezi müzik kadın solist  

En iyi fantezi müzik erkek solist  

En iyi çıkış yapan solist

En iyi müzik grubu

En iyi klip

Yılın şarkısı

En iyi spor programı 

En iyi yarışma programı 

Oyuncular, müzisyenler, senaristler, yönetmenler, ve cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek büyük gece, Zorlu Center PSM’de düzenlenecek. Saat 20.00’den itibaren ise Kanal D ekranlarından canlı olarak seyredilebilecek. 

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