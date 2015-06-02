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'Altın kaplama klozet' tartışması yargıya taşındı; mahkeme Saray'ın tuvaletlerinde keşif yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası açtı

02 Haziran 2015 17:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam eden 'altın kaplama saray klozetleri' tartışması yargıya taşındı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, "mahallinde keşif yapılması suretiyle yalan söylediğinin ve iftira attığının tesbiti, kınanması ve bu kararın basın yoluyla yayınlanması" talebiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları sebebiyle yaptığı mitinglerde, Erdoğan'a yönelik haksız ve ağır ithamlarda bulunduğu savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 'gerçek dışı iddia ve ithamları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı' vurgulanan dilekçede, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlal aracı olarak kullanılamayacağı kaydedildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarıyla ilgili, "mahallinde keşif yapılması suretiyle yalan söylediğinin ve Erdoğan'a iftira attığının tesbit edilmesi" istenerek, 100 bin liralık manevi tazminat ile Kılıçdaroğlu'nun kınanması ve bunun basın yoluyla yayınlanması talep edildi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda altın klozet olduğunu söylemiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı kendisini Saray'a inceleme yapmak üzere davet etmişti. CHP ise resmi daveti "Kılıçdaroğlu'nun kaçak saraya gitmesi söz konusu dahi değildir" diyerek reddetmişti. Kılıçdaroğlu da "Tuvalet temizleyerek evini geçindiren tüm emekçileri gözlerinden öpüyorum, bu ona yeter" demişti. Hızını alamayan Erdoğan altın klozet iddialarının ispatlanması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

 

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