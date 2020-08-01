Altın kaplama iPhone 12'ler ön siparişe açıldı

Rus lüks akıllı telefon üreticisi Caviar, aralarında 18 karat altın kaplı modelin de bulunduğu özel üretim iPhone 12 Pro'ları ön siparişe açtı. Modeller, 5 bin dolardan 25 bin dolara kadar fiyat aralığına sahip.

Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel üretim iPhone'lar üreten Caviar, iPhone 12 modeli henüz tanıtılmadan özel üretim telefonların modellerini ön siparişe açtı.

Webtekno'nun haberine göre Caviar'in en ucuz iPhone 12 modeli 4 bin 290 dolar (yaklaşık 30 bin TL) olurken en pahalı modeliyse 23 bin 380 dolarlık (yaklaşık 163 bin TL) fiyat etiketine sahip olacak.

Caviar'ın en ucuz iPhone 12 modeli, hakiki piton derisine ve gümüşe ev sahipliği yapıyor. Diğer modellerde titanyum, karbon ve altın seçeneklerini de bulunuyor.

Caviar'ın 23.380 dolarlık iPhone 12 modeli, iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ismiyle satışa çıkacak.

Caviar'ın iPhone 12 Pro Victory Pure Gold modeli, 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Eğer 23 bin 380 (yaklaşık 163 bin TL) dolarlık bu modeli iPhone 12 Pro Max modeline yükseltip depolama alanını da 512 GB olarak seçerseniz telefonun fiyatı 24 bin 540 dolara (yaklaşık 171 bin TL) yükseliyor.

Caivar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold, 18 karat altınla kaplı durumda. Bununla birlikte telefonun üstünde 8 adet de 0,48 karat elmas bulunuyor.