Altın 3,5 ayın zirvesine yaklaşırken, Borsa'da hisseler yüzde 1 değer kazandı

ABD’de ekonomik büyümeye dair kaygılar dolarda düşüş, altında yükseliş yarattı. Altının ons fiyatı 1326 dolarla 3,5 ayın zirvesine yaklaştı, haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da ise işlem gören hisseler yüzde 1’e otranında değer kazandı.

Altın ABD'deki ekonomik büyümeye dair kaygılar ve dolardaki düşüşün ardından 3.5 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı bugün 1,326.40 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüş fiyatları da Kasım başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 haftaya Cuma günü kapanışına göre 554,24 puanlık artışla 65.437,15 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi XBANK yüzde 1,12, holding endeksi XHOLD yüzde 0,54 oranında artış kaydetti.

Analistler, yurt içinde bugün işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 65 bin - 65 bin 500 seviyelerinin güçlü direnç konumunda olduğunu, bu seviyelerin aşılması durumunda iyimserliğin orta vadeye yayılabileceğini tahmin ediyor. BIST 100 endeksinin 65 bin 500 seviyesinin üzerinde kalınmadıkça toparlanmanın yeni bir ivme kazanmayacağını ifade eden analistler, satışların gelmesi durumunda 63 bin 500 desteğinin önemli olduğunu kaydediyor.