Dolar 1.5 ayın en düşüğünde

Dolar, ABD’de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından para birimleri karşısında altı haftanın en düşüğüne geriledi. Dolar 2,1830 liradan, Euro 2,9930 liradan haftaya başladı.

Dolar ABD'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından bugün para birimleri sepeti karşısında altı haftanın en düşük seviyesinde işlem gördü.

Dolar yen karşısında ise Japonya'da bugün açıklanan beklentilerin altındaki GSYH verisinin ardından yüzde 0.2 düşüşle 101.60'a geriledi. Euro ise dolar karşısında bugün 1.3723 ile üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 2,1830, Euro 2,9930 liradan haftaya başladı.