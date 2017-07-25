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Yaşam

'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti

Kazada Barkın Bayoğlu'nun da çarptığı kişi hayatını kaybetti

25 Temmuz 2017 13:18

 ‘Altın Elbiseli Adam’ olarak tanınan motorcu Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde  sabah geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kazada, Bayoğlu'nun çarptığı emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem de can verdi.

Saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem, eşiyle birlikte 34 FV 8512 plakalı otomobiliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yönüne giderken köprü girişine gelmeden otomobilini durdurdu. 

İddiaya göre; otomobili durdurup, dörtlüleri yaktı eşiyle tartışmaya başladı. Daha sonra öfkeli bir şekilde aşağı indi. Karşı şeride geçti.

Bu sırada Avrupa çıkışı istikametine ilerleyen Barkın Bayoğlu, kullandığı 34 UR 8430 plakalı motosiklet ile hızla Erdem'e çarptı. Kaza sonucu yoldaki kişi olay yerinde hayatını kaybederken Bayoğlu, bilinci kapalı bir şekilde  Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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