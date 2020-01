Altın Ayı Ödülü, Calin Peter Netzer'in Child's Pose filmine gitti

Berlin Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Ayı", Calin Peter Netzer'in yönettiği Child's Pose adlı filme gitti. Gecenin sürprizi ise Nazif Mujic'in Iraon Picker filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülü alması oldu.

63. Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale'de ödüller açıklandı.

''Altın Ayı'' ödülünü Romanyalı yönetmen Calin Peter Netzer'in Child's Pose filmi kazandı.

Wong Kar Wai'nin jüri başkanlığını yaptığı festivalde, Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 'An Episode in the Life of an Iron Picker' filmi büyük jüri ödülü kazanırken filmin oyuncusu Nazif Mujic ise en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bir sürprize imza attı.

Festivalde Köken Ergün'ün ''Aşure'' adlı filmi, Alman Yabancı Akademisyen Değişim Programı Kısa Metrajlı Film dalında ödül kazandı.

En iyi senaryo, İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin filmi Closed Curtain'e giderken en iyi yönetmen ödülünü 'Prince Avalanche' filmiyle ABD'li David Gordon Green kazandı.

Festivalde en iyi kadın oyuncu Sebatian Lelio'dan 'Gloria' filminde Paulina Garcia, Alfred Bauer Ödülü ise Denis Cote'nin 'Vic Flo ont vu un ours' filmine verildi.

Festivalin Uluslararası Kısa Film yarışması dalında ''Altın Ayı'' ödülünü Jean Bernard Marlin'in The Runaway filmi kazanırken diğer bir kısa film Stefan Kriekhaus'un ''Die Ruhe Bleibt'' filmi ''Gümüş Ayı'' ödülü kazandı.

Kim Mordaunt'un The Roccket filmi ilk kez gösterime giren en iyi film ödülünü aldı ve 50 bin avroluk para ödülü kazandı.

Festivalin mansiyon ödülünü ise Joao Viana'nın The Battle of Tabato filmi aldı.