Altın Ayı'da yarışacak 18 film belli oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film Altın Ayı ödülü için yarışacak. Festival, 20 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında festivalle ilgili bilgi verdi. Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde ise 18 ülkeden 18 film Altın Ayı için yarışacak. Yarışacak filmlerin 16'sı dünya prömiyeri Berlinale'de olacak.

Festivalin açılışı ise, 20 Şubat'ta Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau'nun My Salinger Year adlı filminin gösterimiyle yapılacak. Ödüller ise 29 Şubat'ta verilecek.

Altın Ayı ve Gümüş Ayı alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını İngiliz aktör Jeremy Irons yapacak. Jürinin üyeleri gelecek hafta açıklanacak.





Altın ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle: