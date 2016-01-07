Altın 2 ayın zirvesinde

Altın, Çin'de hisse senetlerinin hızlı değer kaybı sonrası yüzde 0,8 yükselişle ons başına 1,202.85 dolara kadar çıktı.

Çin'de borsa işlemlerinin bu hafta ikinci kez durdurulmasının ardından son 2 ayın zirvesine çıkan spot altın daha sonra 1,098.82 dolara geriledi.

Yatırımcıların “güvenli liman” niteliğindeki varlıkların en önemlisi olan altına yönelmesine neden olan faktörler şöyle sıralanıyor: Çin para birimindeki zayıflama, küresel hisse senetlerinin 2000 yılından bu yana en kötü yıl başlangıcını yapması ve Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi yaptığını iddia etmesi.

Ekim ayından bu yana yüzde 3,5'la en uzun günlük yükseliş serisini yakalayan altın Şanghay piyasasında yüzde 2,4 yükseldi.

Tokyo'da Sumitomo Corp. Global Research CEO'su ve başkanı Bob Takai, "Altın muhtemelen, emtia piyasaları arasında, jeopolitik sahnedeki kargaşadan faydalanan tek piyasa" dedi. Takai, “Hisse senedi piyasası aşağıda, bu nedenle, yatırımcılar muhtemelen riskten kaçıyor" şeklinde konuştu.

Şanghay Altın Borsası'nda, yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı 233.50 yuan (ons başına 1,101.65 dolar) seviyesindeydi. Palladyum ons başına 508.86 dolar ile son beş yılın en düşük seviyesi yakınında işlem gördü.