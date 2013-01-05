Altı şirkete aynı suçtan üçüncü ceza

Güney Koreli elektronik devi Samsung’un da arasında bulunduğu altı şirket, LCD ekranların fiyatlarını sabitledikleri suçlamasıyla 57 milyon dolar ceza aldı. Altı şirket, aynı suçlama nedeniyle 2011’de ABD’de, 2010'da ise Avrupa'da ceza almıştı.

Güney Koreli Samsung ve LG ile, Tayvanlı Chimei Innolux, AU Optronics, Chunghwa Picture Tubes ve HannStar Display şirketleri, aralarında anlaşalarak LCD ekranların piyasa fiyatlarını sabitledikleri gerekçesiyle Çin hükümetinden ceza aldı.

Çin’in Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu (NDRC), yapılan soruşturma kapsamında altı şirketin 2001-2006 yıllarında görüşerek, LCD ekranların piyasaya fiyatlarını ortak kararla aldıklarını belirledi.

Daha önce de ceza almışlardı

BBC’nin haberine göre, altı şirket, ABD piyasasına sundukları ekranlar için de aynı suçu işledikleri gerekçesiyle 2011 yılında 535 milyon dolar cezaya çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın cezayla sonuçlanan soruşturması ise ilk olarak Avrupa’da gündeme gelen soruşturmanın ardından geldi.

Avrupa Komisyonu, 2010 yılında yine altı şirketi kartel oluşturmak suçundan 649 milyon Euro para cezasına çarptırmıştı. Altı şirket, Avrupa’da kesilen para cezasını ödemeyi reddetti ve kendilerine yöneltilen suçlamayı reddetti.

Çin’de alınan karar, Asyalı şirketlerin fiyat sabitlemeden elde ettikleri gelirleri hükümete geri ödemelerini gerektirdi.

BBC’nin verdiği bilgiye göre, altı şirket 33 milyon dolar ve ek ceza olarak da 24 milyon dolar ödeyecek.

NRDC, yaptığı açıklamada, “Söz konusu şirketler tekelci fiyat işlemlerinde bukunarak Çin’deki renkli TV sektörünü ve kullanıcıları olumsuz etkilemiştir” denildi.