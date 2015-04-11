T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altı Nokta Körler Derneği: Karan ve Çetinklaya'dan şikayetçi olmadık

Altı Nokta Körler Derneği, Charlie Hebdo karikatürü nedeniyle Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'dan şikâyetçi olan 1280 kişilik listede yer alıyordu

11 Nisan 2015 18:29

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya silahlı baskının ardından çıkan derginin özel sayısının kapağına dayanışma için köşelerinde yer veren Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianamenin “1280 kişilik” şikâyetçi listesinde yer alan Altı Nokta Körler Derneği ‘Biz şikâyetçi olmadık’ açıklaması yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Yiğit, Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında başlattığı soruşturmada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin de bulunduğu 1280 kişilik şikâyetçi listesi bulunan bir iddianame hazırlamıştı. İddianamede Çetinkaya ve Karan’ın 6 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede şikâyetçi olarak Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi de yer almıştı. Konuyla ilgili dünkü haberimizin ardından dernek yetkilileri gazetemize ulaşarak böyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledi. Derneğin hukuk danışmanı avukat Turhan İçli, böyle bir şikayet başvurusunda bulunmadıklarını söyledi. İçli, “Biz tamamen önemli ve ulusal konularda açıklama yaparız genellikle. Eleştirel bir kuruluş olarak biliniriz. Provokatif bir tavır bu” diye konuştu.

Dernek Başkanı Süha Sağlam ise, “Bizim Cumhuriyet Gazetesi ve peygamber konusuyla ilgili taraf olmamız söz konusu değil. Genel başkan sıfatıyla böyle bir açıklamam ve şikâyetim yok. 8 bini aşkın üyesi olan, kamuya yararlı olar bir derneğiz. Şikâyetimiz olmadı. Konuyla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Şikâyet dilekçelerinin 1200’ü geçmesi üzerine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin kotasını arttırmıştı. Bunun üzerine hazırlanan iddianamede 1280 tane şikâyetçi yer almıştı.

ETİKETLER

ceyda karanaltı nokta körler derneğicumhuriyet

İlgili Haberler

Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'ya 'Charlie Hebdo'dan 4,5'ar yıla kadar hapis istemi

İddianamede 1280 kişi müşteki olarak yer aldı

Karan ve Çetinkaya'yı şikâyet eden 1280 kişi arasında Erdoğan ailesi ve Altı Nokta Körler Derneği de var

Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24