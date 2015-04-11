Altı Nokta Körler Derneği: Karan ve Çetinklaya'dan şikayetçi olmadık

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya silahlı baskının ardından çıkan derginin özel sayısının kapağına dayanışma için köşelerinde yer veren Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianamenin “1280 kişilik” şikâyetçi listesinde yer alan Altı Nokta Körler Derneği ‘Biz şikâyetçi olmadık’ açıklaması yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Yiğit, Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında başlattığı soruşturmada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin de bulunduğu 1280 kişilik şikâyetçi listesi bulunan bir iddianame hazırlamıştı. İddianamede Çetinkaya ve Karan’ın 6 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede şikâyetçi olarak Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi de yer almıştı. Konuyla ilgili dünkü haberimizin ardından dernek yetkilileri gazetemize ulaşarak böyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledi. Derneğin hukuk danışmanı avukat Turhan İçli, böyle bir şikayet başvurusunda bulunmadıklarını söyledi. İçli, “Biz tamamen önemli ve ulusal konularda açıklama yaparız genellikle. Eleştirel bir kuruluş olarak biliniriz. Provokatif bir tavır bu” diye konuştu.

Dernek Başkanı Süha Sağlam ise, “Bizim Cumhuriyet Gazetesi ve peygamber konusuyla ilgili taraf olmamız söz konusu değil. Genel başkan sıfatıyla böyle bir açıklamam ve şikâyetim yok. 8 bini aşkın üyesi olan, kamuya yararlı olar bir derneğiz. Şikâyetimiz olmadı. Konuyla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Şikâyet dilekçelerinin 1200’ü geçmesi üzerine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin kotasını arttırmıştı. Bunun üzerine hazırlanan iddianamede 1280 tane şikâyetçi yer almıştı.