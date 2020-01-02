Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti

Google'ın sağlık araştırmaları birimi Google Health ve İngiltere'deki Imperial College'ın geliştirdiği bir yapay zeka programı, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti.

Program, altı doktor tarafından 29 bin kadının mamografi filmleri temel alınarak hazırlandı.

Sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, geliştirilen algoritma, filmleri iki doktorun birden incelemesi kadar iyi sonuçlar verdi.

Yapay zeka, mamografi filmlerini bir radyoloğun okuduğu vakaların yüzde 2,7'sinde kanserin atlandığını tespit etti.

Vakaların yüzde 1,2'sinde ise meme kanseri teşhisi konulan kadınların aslında hasta olmadıkları belirlendi.

Araştırma, yapay zekanın kadınların sağlık kayıtlarına erişimi olmadan yapıldı.

Birkaç saniye içinde sonuç

Mamografi filmlerini birkaç saniyede değerlendirebilen programın, meme kanserinde doğru teşhis oranını artırıp her durumda son kararı verecek olan radyologların yükünü hafifletebileceği belirtiliyor.

Meme kanseri, kadınlarda kalp hastalıklarından sonra ikinci büyük ölüm nedeni. Fakat erken teşhis ve tedavi sonucu büyük oranda değiştirebiliyor.

Araştırmada sadece ABD ve İngiltere'de her yıl toplam 42 milyondan fazla mamografi incelendiğine dikkat çekildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) mamografi filmleri iki doktor tarafından birden okunuyor. Doktorların teşhiste uzlaşamadığı durumlarda üçüncü bir doktordan görüş isteniyor.

Ülkede 50-70 arasındaki tüm kadınlara üç yılda bir mamografi yapılıyor.