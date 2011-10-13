Altaylı’dan protestocu kadınlara: Hayat hakkında bir şey bilmeyen ahmaklar

T24- Kocası tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen Şefika Etik’in fotoğrafının Haber Türk gazetesinin sürmanşetinde yayınlanması Türkiye’de her kesiminde infiale neden olurken Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı ise protesto ve eleştirilere tepki gösterdi. Altaylı, haber sonrasında gazete önüne gelerek protesto eden kadın derneklerini “Gerçek hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen ahmaklar” olarak niteledi.

Wall Street Journal gazetesi söz konusu fotoğrafın yayımlanmasıyla ilgili tartışmayı sütunlarına taşımak için Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’nın da görüşlerini aldı. Wall Street Journal’da yayınlanan haberde Altaylı’nın “ İnsanların aile içi şiddetin gerçekten ne olduğunu görmelerini istedim. İnsanları şoke etmek istedim” sözlerine yer verdi. Altaylı gazetesine ve kendisine yönelik eleştirilerini göstermek için gazete girişinde protesto eden kadın derneklerini de “Gerçek hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen ahmaklar” olarak niteledi. WSJ'nin haberi, Haber Türk gazetesinde de “Haber Türk Wall Street Journal’da” başlığıyla yer aldı.



Habertürk'ün manşet fotoğrafına tepki!



'Kadına şiddet morarmış göz değil, sırta saplanmış bir bıçaktır'





