Altaylı’dan Selvi’ye: Kendi yalakalığında boğulsa hiçbir şey demeyeceğim ama haddini aşıp, zaten küçük olan boyundan büyük laflar etmeye başladı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye işaret ettiği bugünkü yazısında, “Kendi yalakalığında boğulsa hiçbir şey demeyeceğim ama son olarak haddini aşıp, zaten küçük olan boyundan büyük laflar etmeye başladı” dedi.

“Göç ve diğer meseleleri gündeme taşımamızın nedeni ‘Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak’mış. Bak Selvi. Gazetecilerin eleştirileri senin kafan dışında hiçbir yerde böyle bir algı oluşturmaz. Gazeteci eleştirir, yanlışa işaret eder. Bazen haklı olarak, bazen hatalı bir biçimde. Bu da bir yöneticiyi asla zayıf göstermez” diyen Altaylı, devamında da şunları kaydetti:

“Tam aksine yöneticileri zayıf gösterenler karşısına oturduğunuz lidere elinize tutuşturulan kağıttan soru sorarak, o liderin önceden hazırlanmamış sorulara yanıt veremeyeceği hissini oluşturanlar. Liderin vermesi gereken cevabı soruyu sorarken baştan vererek liderin yanıt vermesine gerek bırakmayanlar. Liderin karşısında ezilip büzülerek liderin yalakalardan hoşlandığı izlenimini uyandıranlardır. Yani sen ve senin gibilerdir.

Emin ol ki, güçlü liderler aslında kendileri ile çatır çatır tartışanlara saygı duyar. Sizin gibilere değil. Sana ve senin gibilere tavsiyem iktidarlara muhalif olmanız değil elbette ama kişilikli bir duruş sergileyip, bazı önerilerde bulunabilirsiniz.

Bakın bizim önerilerimiz ciddiye alınıyor mesela Afganistan’a evlatlarımızın yollanılmasından vazgeçilebiliyor ya da ne bileyim aşıdaki yanlış uygulamalardan dönülebiliyor. Sizin de keşke iktidar tarafından ciddiye alınacak önerileriniz olsa. Çünkü hiçbir iktidar yalakalık ile doğru yolu bulamıyor. Bulsa bulsa yalakalar yolunu buluyor.”

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