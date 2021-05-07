Altaylı'dan Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki: Vatandaşlarınızı daha ne kadar aşağılayacaksınız, ya neyi kast ettiyseniz onu söyleyin ya da 'boş yapmayın'

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözlerini eleştirirken, "Bu ülkede Türk olarak işimiz zor. Sonunda ailece karar verdik. Bir Arap ülkesinde ev alacağız ve orada vatandaşlık kazanacağız. O zaman ülkemizde rahatça tatil yapar istediğimiz yere gideriz" dedi. Altaylı, "Vatandaşlarınızı daha ne kadar aşağılayacaksınız. 'Ben onu kast etmedim' falan de demeyin şimdi. Ya neyi kast ettiyseniz baştan onu söyleyin. Ya da susun. Moda tabiriyle, 'Boş yapmayın'" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Bizim oturduğumuz bölge yılın neredeyse 365 günü turist dolu. Arap yarımadasındaki ülkelerden gelen turistler genelde. Evden çıktığımız anda bu turistlerle burun buruna geliyoruz. Bırakın sokağa çıkmayı apartmanın asansörüne bile binemez eşim ve kızım çünkü orda bile bu turistler var. Keza bölgede gidebileceğimiz tüm lokantalarda da büyük bölümü Arap, aralarında tek tük Rus ve Batı Avrupalı turistler de oluyor. Bize lokantaların kapısı da kapandı mı böylelikle... Bütün yaz eve kapalı geçmez diye bir otele gitmeye kalkışsak iş yine zor. De ki, gece yarısı sokakta ve binada turist yokken evden çıktık. Turistlerle karşılaştırılmamak için uçağa da alınmayacağımıza göre mecburen otomobille bir tatil bölgesine doğru yola çıktık. Yine mümkün değil. Ege ve Akdeniz bölgesinde tek bir otele bile gidemeyiz. Çünkü aşısız eşim ve kızım bir otele girmeye çalışırken bir turistle karşılaşıp, ülkemizi zor duruma düşürebilirler ve birileri bizi CİMER’e şikayet ederse Allah korusun Hıyanet-i Vataniyye’den yargılanırız" ifadesini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

Tatile gitmek için bir karavan alsak yine işimiz zor. Denize girecek doğru düzgün bir halk plajı zaten yok. Bulsan bile orada da turist var. Yani anlayacağınız bu ülkede Türk olarak işimiz zor. Sonunda ailece karar verdik. Bir Arap ülkesinde ev alacağız ve orada vatandaşlık kazanacağız. O zaman ülkemizde rahatça tatil yapar istediğimiz yere gideriz. Yoksa Türkiye’de Türk olarak yaşamak kolay değil. Merak ettiğim ise şu. Vatandaşlarınızı daha ne kadar aşağılayacaksınız. 'Ben onu kast etmedim' falan de demeyin şimdi. Ya neyi kast ettiyseniz baştan onu söyleyin. Ya da susun. Moda tabiriyle, 'Boş yapmayın'.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız