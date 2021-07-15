Altaylı, Bulu'nun görevden alınmasına işaret etti: O kararı ben şöyle okudum: "İstediğiniz kadar arsız ve yüzsüz olun hak ettiğiniz sondan kurtulamazsınız"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Bugün Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayınlandı. O kararı ben şöyle okudum: 'Arsızlık ve yüzsüzlük geçer akçe değildir. İstediğiniz kadar arsız ve yüzsüz olun hak ettiğiniz sondan kurtulamazsınız.'" yorumunu yaptı.

Altaylı, "Melih Bulu'nun görevden alınması bana göre çok yerinde bir karar olmuştur. Geldiği gibi gitmenin örneğidir. Memlekete boşu boşuna zaman kaybettirmiş, gerilim yaratmış, saygın akademiyaya zarar vermiştir. Niye geldiği gibi, niye gittiği de belli değildir. Muhtemelen bu tip atamalarla ilgili olarak belirli bir kontenjan vardır. O kontenjan TRT'ye kaydırılmıştır. Peki bu gidişe üzüldük mü? Asla. Beter olsun mu? Olsun. Utan mışmıdır? Hiç zannetmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN - Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı