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Politika

Altay'dan, "CHP, taciz ve tecavüzün ortaya çıkması için adım atmıyor" diyen Erdoğan'a: Yalanın kuyruklusu!

11 Aralık 2020 18:51

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'ye yönelik kullandığı tecavüz ve taciz olaylarıyla ilgili sözler için “Erdoğan, bugün gaz ayarlarını fazla kaçırmış. Bu troll aklına fazla kapılma. Yalan söylediğine alışkınım, ama bu yalanın kuyruklusu. Olayın duyulmasından dört gün sonra zanlının ihraç işlemi kesinleşmiştir. Olayın partiye intikalinden sonra aynı gün içinde adli makamlarla da gerekli temas yapılmıştır. Kim CHP’de böyle bir ahlaksızlık duyar, söylemezse ve hesabını sormazsa namerttir. Senin bakanın ‘bir kere olmuş, kurumu karalamak gerekmez, ne var bunda’ diyebildi. Çocuğa tecavüzden bahsediyorum. Sen o bakanla çalışmaya devam ettin. Sen önce bir aynaya bakacaksın” dedi.

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