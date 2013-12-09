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Politika

Altay: Aftan yararlanan öğrencilerin kaçı terör örgütlerine mensuptur?

CHP Grup Başkanvekili Altay, Başbakan’ın 'Sınırsız af verdiğimiz öğrenciler üniversiteleri terör alanına çevirdiler' sözlerini Meclis gündemine taşıdı

09 Aralık 2013 19:19

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA
 
CHP Grup Başkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay, Başbakan Erdoğan’ın dün Edirne’de yaptığı konuşmada “Sınırsız af verdiğimiz öğrenciler üniversiteleri terör alanına çevirdiler” şeklindeki sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Altay “Aftan yararlanan öğrencilerin kaçı hangi terör örgütüne mensuptur?” diye sordu.
 
Engin Altay, Başbakan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Erdoğan’ın dün Edirne’deki konuşmasında “Üniversitede sınırsız af diye bir şey yok. Bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. Belli bir yılda üniversiteyi bitiren bitirecek. Sınırsız af verdiklerimiz üniversiteleri terör alanına çevirdiler. Üniversitelerde terör eylemlerine karışmış olanlar aflardan yararlanarak okullarımızı berbat duruma getirdi. Bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz… Hazırlığımızı yapıyoruz; 6-7 yıl bitirdin, bitirdin. Bitiremediğin taktirde artık güle güle…” şeklindeki sözlerini hatırlattı.
 
Altay, bu çerçevede, AKP hükümetleri dönemlerinde yükseköğretimde bu zamana kadar çıkarılan 2005, 2008 ve 2011 yıllarındaki aflardan kaç öğrencinin yararlandığı, af sonrası okullarına dönen öğrencilerin başarı durumlarının açıklanmasını istedi.  Başbakan Erdoğan’a “Çeşitli sorunlar nedeniyle okulundan ayrılan öğrencilere bu ülkenin başbakanı olarak terörist nitelemesi ile yaklaşmanızın gerekçesi nelerdir?” sorusunu yönelten Altay’ın yanıtlanmasını istediği diğer soruları da şöyle:
 
“10 yıllık dönemde öğrenci affından yararlanarak okula dönen öğrencilerin kaçı hangi terör örgütlerine mensuptur? Üniversitelerde meydana gelen ve yargıya taşınan olaylarda adı geçen kişilerin kaçı af sonucu öğrenime devam eden kişilerdir? Öğrenci affının, söyleminizde yer aldığı şekliyle teröre neden olduğunu gördüğünüz halde Hükümet olarak neden 3 kez af çıkarttınız? Bu yaklaşımınız sonucu af çıkartmanız nedeniyle üniversitelerdeki olayların dolaylı sorumlusu siz misiniz?”

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