Altay-Göztepe maçı sonrası polis müdahalesi

Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir'in iki büyük kulübünün derbi maçı sonrası olaylar çıktı. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası, deplasmanda olan Göztepe taraftarlarının stattan geç çıkarılması ve çıkışlarında polislerin taraftarları, kurduğu koridordan geçirmek istemesi sonrasında, taraftarlar Twitter'dan #UtançKoridorunaHayır hastagi ile seslerini duyurmaya çalıştılar.

Polisin toma ve biber gazı ile müdahalede bulunduğu Göztepe taraftarları twitter'dan fotoğraflar paylaştı. Daha önce 29 Ocak 2012 tarihindeki Karşıya - Göztepe maçında da maç çıkışında polisin kurduğu koridor ile çıkan taraftarlar yoğun bir polis şiddetine maruz kalmışlardı.