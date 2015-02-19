T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay-Göztepe maçı sonrası polis müdahalesi

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan İzmir derbisi sonrası olaylar çıktı

19 Şubat 2015 00:13

Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir'in iki büyük kulübünün derbi maçı sonrası olaylar çıktı. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası, deplasmanda olan Göztepe taraftarlarının stattan geç çıkarılması ve çıkışlarında polislerin taraftarları,  kurduğu koridordan geçirmek istemesi sonrasında, taraftarlar Twitter'dan #UtançKoridorunaHayır hastagi ile seslerini duyurmaya çalıştılar. 

Polisin toma ve biber gazı ile müdahalede bulunduğu Göztepe taraftarları twitter'dan fotoğraflar paylaştı. Daha önce 29 Ocak 2012 tarihindeki Karşıya - Göztepe maçında da maç çıkışında polisin kurduğu koridor ile çıkan taraftarlar yoğun bir polis şiddetine maruz kalmışlardı. 

ETİKETLER

göztepealtayutanç koridoru

İlgili Haberler

İzmir'de Karşıyaka - Göztepe derbisi öncesi olaylar çıktı

İzmir günlerdir ezeli rakipler Karşıyaka – Göztepe maçını konuşuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24