İzmir'de Karşıyaka - Göztepe derbisi öncesi olaylar çıktı

İzmir’in heyecanla beklediği Karşıyaka-Göztepe derbisi öncesi misafir takım konumundaki Göztepeli taraftarların Atatürk Stadı'na gelişlerinde gergin anlar yaşandı. Polisle tartışan ve alkollü oldukları belirlenen 1'i bayan 30 Göztepeli stat çevresinden uzaklaştırılırken, bir taraftar başından yaralandı.

Altı günlük bayram tatilinde sokaklarda adeta in cin top oynarken bugün öğle saatlerinden itibaren derbi hareketliliği başladı.

Olaylar çıktı

Karşılaşma için Mersinli tarafındaki kale arkası tribünde 4200 kişilik kontenjan ayrılan sarı-kırmızılılar, saat 13.00'ten itibaren Bölge Metro İstasyonu'nda toplandı. Saat 15.00'e kadar stada alınması planlanan, Göztepeli taraftarlar, çevik kuvvet ekipleri ve 4 zırhlı aracın kontrolünde saat 15.30'da stada ulaşabildi. Polis yağma olaylarına karşı taraftarların geçtiği güzergahtaki benzin istasyonlarındaki marketlerin satış yapmasına izin vermedi. Stada tek kapıdan sıkı bir aramayla giren Göztepeliler, 17.00'de tribündeki yerlerini alabildi. Emniyet güçleri taraftarların beraberlerinde getirdiği binlerce konfetinin yanı sıra patlayıcı madde, bozuk para, çakmak gibi eşyaların da stada sokulmasına izin vermedi. Uygulamaya isyan eden ve aşırı alkollü olduğu belirlenen 1 bayan 30 taraftar kısa bir gözaltı sonrası stat çevresinden uzaklaştırıldı. Bu arada arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sırasında başından yaralanan bir taraftara sağlık ekipleri müdahale etti.

Göztepeli taraftarlar stat kapılarında beklerken, kapalı tribüne giren Karşıyaka taraftarlarıyla da karşılıklı küfürleşti. İki grup arasında otobüsler, çitler, atlı ve köpekli polisler, çevik kuvvet ekipleriyle barikat oluşturan emniyet, olayların büyümesine izin vermedi.

Dakika dakika dev derbi ...

* Dk. 22: Taraftarlar yaktığı meşaleleri sahaya atınca, sahaya atılan konfetiler tutuştu. ve küçük çaplı bir yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Yangın ve dumandan etkilenen bir Karşıyakalı çocuk taraftara da sağlık görevlileri anında müdahale etti.

* Stada alınan taraftarlar tek tek güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Polis bozuk paralar, kalem gibi en küçük bir yabancı maddeye bile müsade etmiyor. Güvenlik güçleri ayrıca pankartlar konusunda da çok sıkı davranıyor.

* KSK’lilerin yer alacağı tribünlerin kapıları ise 16.00’da açılmaya başladı. KSK taraftarları da yavaş yavaş Atatürk Stadı’na gelmeye başladı. 20-25 bin taraftar bekleniyor.

* Polisler, taraftarların hazırladığı pankart ve bayrakları tek tek kontrol ediyor.

* İZBAN’a yönlendirilen KSK’lilerin, deniz yolunu kullanmalarına izin verilmedi.

* Maç sonunda önce KSK’liler stadı terk edecek.

Karşıyaka ve Göztepe’nin bugünkü randevusu, ezeli rakiplerin profesyonel liglerdeki 41’inci buluşması olacak. Daha önce oynanan 40 maçta Kaf-Kaf’ın 16, Göz-Göz’ün 14 galibiyeti var, 10 maç ise berabere bitti. Geçen sezon 7 yıl aradan sonra oynanan ilk maç 1-1 sonuçlandı, rövanşı 1-0 KSK kazandı.

Haftaya 14 puanla 4. sırada giren Kaf-Kaf, ezeli rakibini yenerek zirve yarışında yeniden üst sıralara çıkmanın hesabını yaparken, 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan Göztepe, derbiyi kazanıp silkinmek istiyor.

2400 polis görev yapıyor

İzmir derbisinde 2400 polisin, 300 özel de özel güvenlik ekibinin görev yapacağı açıklandı. Göztepe taraftarları 13.00’ten itibaren Bölge Metro Durağı’nda toplanmaya başladı. Taraftarlar stada buradan birlikte yürüdü. Sarı-kırmızılılar 14.30-15.30 arası tribüne alınmaya başladı. 4 bin 200 bilet verilen Göztepeli taraftar sayısının 5 bini geçmesi tahmin ediliyor.

İki takım arasındaki 41. randevu

İlk olarak, Milli Lig'in kurulduğu 8 Mart 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaşan iki ekip, 21. kez aynı ligde yer alıyor. İki takım 18 kez Süper Lig'de, 22 kez de 1. Lig'de karşılaştı. 40 maçtan 16'sında Karşıyaka, 14'ünde Göztepe kazanan taraf olurken, 10 müsabaka da berabere tamamlandı.

Geçen sezon ilk karşılaşma 1-1 berabere bitmiş, ikinci devredeki müsabaka ise Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Karşıyaka'nın 53, Göztepe'nin ise 40 gol atmayı başardığı iki ekibin mücadelesinde Göztepe'de Gürsel Aksel ile Tunçer Çeliktaş, Karşıyaka'da ise Ogün Altıparmak 4'er golle derbilerde en fazla gol atan futbolcular oldu. Karşıyaka, rakibini bir kez 6-2, bir kez 5-2, iki kez 4-0 yenmeyi başardı.

İki takım arasında şu ana kadar oynanan müsabakalarda en fazla görülen sonuç 1-0 olurken (12 kez), 5'er müsabaka da 2-1 ve 1-1'lik sonuçlarla sona erdi.

Eski takımlarına karşı oynayacaklar

Geçen sezon Göztepe'de görev yapan Cihat Arslan bu sezon Karşıyaka'nın başında sarı-kırmızılı ekibe karşı mücadele edecek.

Hüseyin Kalpar'ın görevden ayrılmasının ardından Göztepe ile ilk maçına çıkacak Kemal Kılıç da daha önce görev yaptığı Karşıyaka'ya karşı puan mücadelesi yapacak.