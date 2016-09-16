'Altanlara destek' mektubuna dünyanın önde gelen sanatçı ve filozofları da imza koydu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında “subliminal darbe mesajı verdikleri” iddiasıyla gözaltına alınan yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan’a destek amacıyla dünyanın önde gelen 54 yazar, akademisyen ve yayıncısının yayımladığı mektuba filozoflar da imza koydu. Altanların gözaltına alınmasının beşinci gününde 241 imzaya ulaşan mektubun son 24 saatteki destekçileri arasında film yönetmeni Costa Gavras’ın yanı sıra feminist felsefenin en önemli isimlerinden Amerikalı filozof Judith Butler, sol düşüncenin günümüzdeki en önemli teorisyenlerinden sayılan İtalyan filozof Antonio Negri, Fransız filozoflar Edgar Morin, Jean-Luc Nancy ve Judith Revel de yer aldı.

Dünya demokratlarına çağrı yaparak, Türkiyeli yazarlara yönelik sindirme harekâtının son bulması talebinde birleşmeyi öneren mektubun ilk günkü imzacıları arasında yer alan İtalyan gazeteci yazar Roberto Saviano, 15 Eylül’de Almanya’nın en prestijli ödüllerinden Sanssouci Kolokyumu Ödülü’nü aldı.

Saviano, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katıldığı törende ödülünü aldıktan sonra, kabul konuşması için çıktığı kürsüde, ‘’Bu ödülü, Türkiye’de gözaltında bulunan Ahmet ve Mehmet Altan’a ithaf ediyorum’’ dedi.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınması üzerine 10 Eylül’de imzaya açılan ve çok kısa sürede dünyanın kendi alanında en önemli yazı, düşün, sanat ve bilim insanlarının Türkiye’de baskı gören tüm yazarlarla dayanışmalarını dile getirdiği bir platforma dönüşen mektubun tam metni ve şu ana kadarki 241 imzacısının tam listesi şöyle:

"Biz aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratlarını, Türkiye’yle ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığı Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya çağırıyoruz.



Bu mektubun arka planında 15 Temmuz 2016'da neyse ki başarısızlıkla sonuçlanan ve başlamasından sonra kısa sürede bastırılan darbe girişimi yatmaktadır. Türkiye halkı, ülke kurumlarına karşı yapılan bu saldırıya direnmemiş olsaydı, ortaya çıkan yıllar boyu sürecek bir sefalet olacaktı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hükümetin geçici olarak Olağanüstü Hâl ilan etmesi anlaşılabilir. Ancak başarısız darbe girişimi, McCarthy tarzı bir cadı avı yürütmek için bir bahane olarak kullanılmamalı ve Olağanüstü Hâl’de yaşananlar temel hakları, delillerle ilgili hukuk kurallarını ve hatta genel sağduyu kurallarını hiçe saymamalıdır.



Yazar, akademisyen ve ifade özgürlüğü savunucuları olarak bizler, tanıdığımız ve saygı duyduğumuz meslektaşlarımızın Olağanüstü Hâl düzenlemeleriyle hapsedilmesinden özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gazeteciler ve yazar Aslı Erdoğan demokrasiyi daima yüksek sesle savunmuş ve militarizm ve her türlü baskı rejiminin her zaman karşısında olmuşlardır.



Tanınmış romancı Ahmet Altan ve önde gelen bir iktisat profesörü aynı zamanda yazar olan kardeşi Mehmet Altan’ın 10 Eylül 2016 tarihinde bir şafak baskınıyla gözaltına alınmış olmasından özellikle rahatsızlık duyuyoruz. İki yazar 14 Temmuz akşamı, yani darbe girişiminden bir gece önce yayınlanan bir televizyon programında darbe destekçilerine bir şekilde subliminal mesajlar vermiş olmakla suçlanıyor.



Ahmet Altan, kitapları milyonlarca satan ve birçok dile çevrilmiş olan bir romancı ve Türkiye’nin en önemli yazarlarından biridir. Aynı zamanda kamunun bilme hakkını savunan Taraf gazetesinin beş yıl süreyle genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yazarlık kariyeri boyunca birçok kez soruşturmaya uğramıştır. 1990’larda Türkiye’de okurların ülkedeki Kürt gerçeğini anlamasını sağlamaya çalıştığı için ve daha yakın geçmişte 2011 Roboskî/ Uludere katliamı sonrasında ülkenin başbakanını özür dilemeye çağırdığı için soruşturmaya uğramıştır. En son olarak 2 Eylül 2016 tarihinde bambaşka iki davanın dosyalarından büyük oranda kesme- yapıştırma yapılarak hazırlanmış bir iddianameyle açılan bir davada devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmıştır.



Birçok kitabında Türkiye’nin kimliğini yeniden kurarken ırk veya din üzerine değil, insan haklarına saygı anlayışı üzerine inşa etmesini savunmuş olan köşe yazarı Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Kardeşi Ahmet Altan ve şu an demir parmaklıklar ardında bulunan birçok diğer meslektaşı gibi, suçu bir darbeyi desteklemiş olması değil, şu an iktidarda olan ve başlangıçta demokrasi yönünde kat ettiği yolda şu an maalesef geri viteste gitmekte olan hükümete yönelttiği etkili eleştirilerdir.



Bu nedenlerle Türk Hükümeti’ne ülkenin kıymetli yazarlarını soruşturmaktan vazgeçmesi ve Ahmet ve Mehmet Altan’la birlikte haksız yere suçlanan birçok diğer dost ve meslektaşımızın hızla tahliyesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz."

Héctor Abad, Yazar.

Daron Acemoğlu, İktisat Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.

Doğan Akhanlı, Yazar, PEN Almanya.

Meena Alexander, Şair, yazar; Hunter College ve CUNY Lisansüstü Programlar Merkezi İngilizce Doktora Programı İngiliz Edebiyatı Profesörü.

Monica Ali, Yazar.

Profesör Rosental Calmon Alves, Knight Vakfı Gazetecilik Programı Kürsüsü, Texas Üniversitesi İletişim Bölümü UNESCO Kürsüsü, Kuzey ve Güney Amerika’da Gazetecilik için Knight Merkezi Direktörü.

Gillian Anderson, Film, televizyon ve tiyatro oyuncusu.

Kwame Anthony Appiah, Filozof, kültür teorisyeni ve romancı.

Chloe Aridjis, Yazar, Meksika / Birleşik Krallık.

Ingeborg Arlt, Yazar, PEN Almanya.

John Ashbery, Şair.

Alison Assiter, Feminist Teori Profesörü, Batı İngiltere Üniversitesi.

Margaret Atwood, Yazar.

Michael Augustin, Şair, çevirmen, Almanya.

Thomas Bachmann, Yazar.

Çiğdem Balım, Öğretim üyesi, Indiana Üniversitesi.

Etienne Balibar, Onursal felsefe profesörü, Paris-Ouest Üniversitesi.

Hans Jürgen Balmes, Editör, S. Fischer Verlage.

Russell Banks, Yazar.

Peter Barbey, Yayıncı, The Village Voice.

Julian Barnes, Yazar.

Robert Barnett, Columbia Üniversitesi Modern Tibet Çalışmaları Kıdemli Araştırma Görevlisi ve Direktör.

Jürgen Baurmann, Onursal Profesör, Wuppertal Üniversitesi, Almanya.

John Berger, Yazar.

Sara Bershtel, Yayıncı, Metropolitan Books / Henry Holt.

Johann Bihr, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya Masası Başkanı.

Clifford Bob, Raymond J. Kelley Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Duquesne Üniversitesi.

Eric Bogosian, Oyuncu, oyun yazarı, romancı ve tarihçi.

Mirko Bonné, Yazar.

Giancarlo Bosetti, Gazeteci ve yazar.

Vera Botterbusch, Film yapımcısı, fotoğrafçı, yazar.

Patrick Boucheron, Tarih profesörü, Collège de France.

Olivier Bouquet, Tarih Profesörü, Paris Üniversitesi.

Hamit Bozarslan, Tarih Profesörü, EHESS.

Warren Breckman, Rose Family Kürsüsü, Tarih Profesörü, Pennsylvania Üniversitesi.

Breyten Breytenbach, Yazar, Güney Afrika / Fransa.

Daphné Breytenbach, Bağımsız Gazeteci, Fransa.

Lisette Buchholz, Yayıncı, persona verlag.

Susan Buck-Morss, Filozof ve düşünce tarihçisi. CUNY Lisansüstü Merkezi’nde Siyaset Bölümü Profesörü, Cornell Üniversitesi’nde Onursal Profesör.

Judith Butler, Filozof, toplumsal cinsiyet teorisyeni.

A.S. Byatt (Dame Susan Duffy), Yazar, şair, Booker Ödülü sahibi.

Jamie Byng, Yayıncı, Canongate Books.

Claude Calame, EHESS antropoloji ve tarih bölümlerinde profesör, Paris.

Simon Callow, Aktör, müzisyen, yazar ve tiyatro yönetmeni.

Peter Carey, Yazar.

Nick Cave, Müzisyen, yazar, senarist.

Baltasar Cevc, Hukukçu, Erlangen, Almanya.

Ying Chan, Gazeteci, CPJ Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi.

Roger Chartier, Tarih profesörü, Collège de France.

Frances Dal Chele, Fotoğrafçı.

Noam Chomsky, Dilbilimci ; Onursal Enstitü Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.

Claus Clausen, Yayıncı, Tiderne Skifter, Danimarka.

Nathalie Clayer, Tarih Profesörü, EHESS.

Jonathan Coe, Romancı.

JM Coetzee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Profesör Dominique Custos, Temel Haklar ve Hukuk Evrimi Araştırma Merkezi (CRDFED), Caen Üniversitesi, Fransa.

Burak Çopur, Siyaset bilimci, Almanya.

Sophie Dahl, Yazar.

Christophe Deloire, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sekreteri.

Ariel Dorfman, Romancı, oyunyazarı; Duke Üniversitesi Walter Hines Page Araştırma Onursal Edebiyat Profesörü.

Costas Douzinas, Hukuk Profesörü, Londra Üniversitesi.

Tanja Dückers, Yazar.

Horst Eckert, Yazar.

Scott Ellsworth, Yazar, Michigan Üniversitesi, Afro-Amerika ve Afrika Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi. Michigan Üniversitesi.

Jean Louis Fabiani, Profesör, Beşeri Bilimler, EHESS.

Catherine Farin, Editör, S. Fischer Verlage.

Rita Felski, Edebiyat Profesörü, Virginia Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi.

Elena Ferrante, Yazar.

Sandro Ferri, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Sascha Feuchert, Almanya PEN Başkan Yardımcısı ve Hapisteki Yazarlar Komiseri.

Stephen Frears, Film yönetmeni.

Maureen Freely, Yazar, İngiliz PEN Başkanı.

Uwe Friesel, Yazar ve çevirmen ; Uluslarası PEN üyesi / Alman Yazarlar Sendikası Birinci Başkanı.

Nina zu Fürstenberg, Reset-Uygarlıklar Üzerine Diyaloglar (ResetDOC) Başkanı.

Neil Gaiman, Yazar.

Rebeca García Nieto, Yazar, İspanya.

Marcel Gauchet, Filozof, EHESS; Le Debat’ın yayıncısı.

David Gaunt, Tarih Profesörü, Södertörn Üniversitesi, Stockholm.

Costa-Gavras, Film yönetmeni ve yapımcı.

Nina George, PEN Almanya Danışma Kurulu Üyesi.

Graeme Gibson, Romancı.

Mario Giordano, Yazar.

Maurice Godelier, Antropoloji Profesörü, EHESS, Paris.

Jordan Goodman, Welcome Vakfı Tıp Tarihi Merkezinde Onursal Araştırma Görevlisi, Üniversite Koleji, Londra.

Profesör Anthony T. Grafton, Tarihçi, Princeton Üniversitesi.

Roland Greene, Mark Pigott KBE Profesörü, Beşeri Bilimler Bölümü; Stanford Üniversitesi'nde İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü.

Constanze Güthenke, Yunan Edebiyatı Doçenti, Antik Dönem Fakültesi, Oxford Üniversitesi.

Ulla Hahn, Yazar.

Matt Haig, Romancı ve gazeteci.

Anton Harber, Witwatersrand Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Caxton Profesörü ve İfade Özgürlüğü Enstitüsü Başkanı, Johannesburg.

David Hare, Oyun yazarı.

Josef Haslinger, Almanya PEN Başkanı.

Chris Hedges, Yazar.

Amy Hempel, Öykücü ve gazeteci.

Wolfgang Hermann, Yazar, Avusturya.

Uwe-Karsten Heye, Yazar.

Jim Hicks, Massachusetts Review Genel Yayın Yönetmeni; Massachusetts Üniversitesi’nde Profesör.

Kathy High, Disiplinlerarası sanatçı, küratör, akademisyen.

Adam Hochschild, Gazeteci, tarihçi.

James Hollings, Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi, Massey Üniversitesi, Wellington, Yeni Zelanda.

Nick Hornby, Yazar.

Violaine Huisman, Brooklyn Müzik Akademisi Sosyal Bilimler Direktörü.

Mark Lee Hunter, Araştırmacı gazeteci, Paris.

Zaineb Istrabadi, Kıdemli okutman, Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Indiana Üniversitesi.

Zehra İpşiroğlu, Yazar; Duisburg-Essen Üniversitesi Tiyatro Çalışmaları Bölümü’nde Profesör.

Ayesha Jalal, Mary Richardson Tarih Profesörü ; Tufts Üniversitesi Güney Asya ve Hint Okyanusu Çalışmaları Merkezi Direktörü.

Gabriela Jaskulla, Yazar ve gazeteci.

Amy Edith Johnson, Akademisyen, Columbia Üniversitesi.

Joachim Kalka, Yazar ve çevirmen.

Karin D. Karlekar, Amerika PEN Risk Altında İfade Özgürlüğü Programları Direktörü.

Norayr Kasper, Sinematograf, görsel sanatçı.

A.L. Kennedy, Yazar.

Tanja Kinkel, Yazar.

Hubert Klöpfer, Yayıncı ve PEN Almanya üyesi.

Dimosthenis Kourtovik, Yazar, Yunan Yazarlar Sendikası üyesi.

Laurens van Krevelen, Yazar ve yayıncı, Hollanda.

Barbara Krohn, Yazar.

Hari Kunzru, Romancı ve gazeteci.

Hanif Kureishi, Yazar.

Olivia Laing, Yazar ve eleştirmen.

Jean-Manuel Larralde, Kamu Hukuku Profesörü, Caen Üniversitesi, Normandy.

Camille Laurens, Yazar.

Marie Lecomte-Tilouine, CNRS Araştırma Bölümü Direktörü, Fransa.

Joanne Leedom-Ackerman, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.

Jo Lendle, Yayıncı, Carl Hanser Verlage.

Wolf Lepenies, Profesör, Berlin Hür Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.

Gerard J. Libaridian, Tarihçi ve diplomat.

Mark Lilla, Yazar, Columbia Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü.

Antoine Lilti, Tarih profesörü, EHESS.

Profesör Christoph Lindenmeyer, Yazar ve gazeteci; PEN Almanya üyesi.

Anne Linsel, Kültür gazetecisi, film yapımcısı, belgesel yönetmeni, Almanya PEN üyesi.

Clementina Liuzzi, Yazar ajanı.

Gert Loschütz, Yazar.

Gila Lustiger, Yazar, Almanya / Fransa.

Jonas Lüscher, Yazar, Almanya PEN üyesi.

Lindsay Mackie, İngiliz PEN Yönetim Kurulu üyesi, Okur ve Yazarlar Programı Başkanı.

Alberto Manguel, Yazar, Arjantin Milli Kütüphane Direktörü.

Petros Márkaris, Romancı.

Anthony Marx, New York Halk Kütüphanesi CEO'su ve Başkanı, Amherst College eski rektörü.

Frédérique Longuet Marx, Kıdemli okutman, Sosyoloji Bölümü, Caen Üniversitesi, Fransa.

Hisham Matar, Yazar.

Claudia Mattalucci, Milan-Bicocca Üniversitesi, Antropoloji Profesörü.

Tom McCarthy, İç haberler muhabiri, The Guardian.

Ian McEwan, Romancı ve senarist.

Jay McInerney, Romancı.

Maureen N. McLane, İngilizce Profesörü, New York Üniversitesi Honors Programı Direktörü.

Norbert Mecklenburg, Köln Üniversitesi, Edebiyat Profesörü.

Allan Megill, Virginia Üniversitesi Tarih Profesörü.

Maria Meinel, Çevirmen.

Laurent Mignon, Türk Dili Doçenti, Oxford Üniversitesi Antony’s College, Doğu Enstitüsü.

Rick Moody, Yazar.

Luiza Franco Moreira, Şair; Binghampton Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Profesörü ve Bölüm Başkanı.

Edgar Morin, Filozof.

Paul W. Morris, Amerika PEN Merkezi Edebiyat Programları Direktörü.

Kata Moser, İslam ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde Araştırma Doçenti, Bern Üniversitesi, İsviçre.

Dirk Moses, Profesör, Sydney Üniversitesi Tarih Bölümü.

Glenn W. Most, Klasik antik dönem profesörü, Scuola Normale Superiore, Pisa; Chicago Üniversitesi, Sosyal Düşünce Komitesi.

Madhusree Mukerjee, Yazar.

Neel Mukherjee, Writer.

Enrique Murillo, Editör, Los libros del lince.

Herta Müller, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Sten Nadolny, Romancı.

Azar Nafisi, Yazar.

Jean Luc Nancy, Filozof.

Antonio Negri, Filozof.

Ralf Nestmeyer, Yazar, tarihçi.

Mary Ann Newman, Çevirmen.

Steve Newman, Doçent, Temple Üniversitesi İngilizce Bölümü, Lisansüstü Çalışmalar Programı Direktörü.

Thandie Newton, Oyuncu.

Dr. Bui Hanh Nghi, Yazar.

Dr. Wulf Noll, Yazar.

Olivier Nora, Yayıncı, Editions Grasset.

Françoise Nyssen, Yayıncı, Actes Sud.

Andrew O’Hagan, Romancı.

Hans-Christian Oeser, Çevirmen, PEN üyesi.

Claus Offe, Siyaset Bilimi Onursal Profesörü, Hertie Yönetişim Okulu, Berlin.

Osman Okkan, Türk - Alman Kültür Forumu.

Michael Ondaatje, Romancı ve şair.

Sandra Ozzola, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Erol Önderoğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye.

Cem Özdemir, Almanya Birlik 90/Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili.

Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Christian Parenti, Yazar, araştırmacı gazeteci.

Tim Parks, Yazar.

Philip N. Pettit, Tarihçi, filozof; Princeton Üniversitesi ; Avustralya Ulusal Üniversitesi.

DBC Pierre, Yazar.

Angela Pimenta, Projor (Gazeteciliği Geliştirme Enstitüsü) Başkanı ve köşe yazarı, São Paulo.

Philip Pullman, Yazar.

Justin Quinn, Yazar, çevirmen; doçent, West Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti.

Eduardo Rabasa, Yazar.

Marie-Joëlle Redor-Fichot, Profesör, Kamu Hukuku, Caen Üniversitesi, Normandy.

Judith Revel, Paris West Nanterre La Défense Üniversitesi Felsefe Profesörü.

Michele Riot-Sarcey, Tarihçi; Onursal Profesör, Paris 8 Üniversitesi, Fransa.

Daniel Rondeau, Yazar, eski büyükelçi.

Profesör Michael Rothberg, Holokost Çalışmaları 1939 Society Samuel Goetz Kürsüsü, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA).

Frederick J. Ruf, Profesör, Georgetown Üniversitesi Teoloji Departmanı.

Alan Rusbridger, Gazeteci, Oxford Üniversitesi Lady Margaret Hall Başkanı, The Guardian gazetesi eski genel yayın yönetmeni.

Salman Rushdie, Yazar, Booker Kurmaca Ödülü ve “the Booker of Bookers” Ödülü sahibi.

P. Sainath, Yazar, gazeteci.

Profesör Philippe Sands QC, Hukukçu ve akademisyen, University College London ve Matrix Chambers.

Gisèle Sapiro, EHESS'te Sosyoloji Profesörü, CNRS'de Araştırma Dekanı, EHESS Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı.

Aram Saroyan, Şair ve yazar.

Roberto Saviano, Gazeteci, yazar.

Rafik Schami, Suriyeli-Alman yazar.

Anya Schiffrin, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Bölümü Uluslararası Medya Savunuculuğu ve İletişim (IMAC) Programı Direktörü.

Prof. Dr. Wilfried F. Schoeller, Yazar, edebiyat eleştirmeni, Bremen Üniversitesi Edebiyat Eleştirisi ve Medya Bölümü 20. Yüzyıl Edebiyatı Profesörü

Eugene Schoulgin, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.

Lynne Segal, Psikososyal Çalışmalar Profesörü, Birkbeck Koleji, Londra Üniversitesi.

Lynne Sharon Schwartz, Yazar.

Profesör Salvatore Settis, Sanat tarihçisi, Louvre Müzesi Bilim Kurulu Başkanı, Scuola Normale Superiore di Pisa Eski Başkanı.

Jayeeta Sharma, Tarih Doçenti, Toronto Üniversitesi.

Peter Sillem, Editoryal Direktör, S. Fischer Verlag.

Shelly Silver, Doçent, Görsel Sanatlar, Columbia Üniversitesi.

Dan Simon, Yayıncı, Seven Stories Yayınevi kurucusu.

Laura M. Slatkin, Profesör, New York Üniversitesi Klasik Tarih Çalışmaları.

Ali Smith, Yazar.

Marie-Carmen Smyrnelis, Tarihçi, EHESS.

Kostas Sofoulis, Onursal Profesör, Ege Üniversitesi, Samos.

Lorin Stein, The Paris Review Genel Yayın Yönetmeni.

Juliet Stevenson, Tiyatro ve sinema oyuncusu.

Klaus Stiller, Yazar.

Tom Stoppard, Oyun ve senaryo yazarı.

Ulrich Straeter, Yazar ve yayıncı.

Leander Sukov, Yazar, Almanya.

Elif Şafak, Yazar.

Johann P. Tammen, Şair ve editör, PEN Üyesi.

Adam Thirlwell, Yazar.

Emma Thompson, Aktör, komedyen, yazar.

Uwe Timm, Yazar, Almanya.

Ilija Trojanow, Yazar, çevirmen, yayıncı.

Özgür Türesay, Uygulamalı İleri Araştırmalar Okulu, 4. Tarih ve Filoloji Bilimleri Bölümü kıdemli öğretim üyesi.

Anja Utler, Yazar, Almanya.

Regula Venske, Almanya PEN Başkanı.

Charles V. Wait, Adirondack Trust Company Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, Saratoga Springs, New York ; New York Bankacılar Birliği Başkanı.

Immanuel Wallerstein, Yale Üniversitesi.

Günter Wallraff, Yazar.

Irvine Welsh, Romancı, oyun yazarı.

Herbert Wiesner, Edebiyat eleştirmeni, Almanya PEN Merkezi üyesi, Berlin.

Michel Wieviorka, Sosyolog, Sosyal Bilimler Evi Vakfı Başkanı.

Dr. Thomas Wohlfahr, Berlin Şiir Evi Edebiyat Atölyesi Direktörü.

Felicia Zeller, Yazar.