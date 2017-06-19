Altanlar ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında olduğu 17 sanıklı dava başladı

Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile geçtiğimiz Temmuz ayından beri tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, bugün (19 Haziran 2017) yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nazlı Ilıcak ifade verirken ara verildi. Mahkeme, yarın (20 Haziran 2017) saat 10.00'da tekrar toplanacak.

Duruşmaya saat 14:30 sularında iddianamenin özetlenmesiyle başlandı. Mahkeme başkanının iddianamenin temel suçlamalarını okumasının ardından Nazlı Ilıcak'ın .

Davada Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmayı izlemek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelenler arasında eski CHP Genel Başkanı gazeteci Altan Öymen, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da yer aldı. "AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı" olarak bilinen ve Taraf'ta yayımlanan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nın altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la birlikte toplam 17 kişinin yargılandığı davayı izlemek üzere Çağlayan'daki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. "Kin duygusu içinde olmadığını" vurgulayan Çiçek, Altan'lar için adalet talebiyle mahkemeye geldiğini söyledi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Özgür Öğret, Uluslararası Basın Enstitüsi'ni temsilen gazeteci Mehveş Evin, Uluslararası PEN Kulübü'nden Sarah Clarke, İnsan Hakları Gözlemevi'nden Emma Sinclair-Webb, Article 19'dan Georgia Nash, Uluslararası Af Örgütü'nden Milena Buyum, PEN Norveç'ten Jorgen Lorentzen, İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Rafaele Larusso, Sansür İndeksi'nden Melody Patry, Uluslararası Kıdemli Avukatlar Projesi'nden Richard Winfield, İngiliz Barosu İnsan Hakları Komitesi'nden Pete Weatherby QC, The Guardian'dan Kareem Shaheen, gazeteci Anne Rochelle/Lefevre ile Norveç, İsveç, Büyük Britanya, Danimarka, Almanya, Çekya konsolosluklarının temsilcileri ile Avrupa Birliği'nden bir delegasyon duruşmayı izlemek için Çağlayan'a geldi.



Gazetecilere yönelik ilk “darbe” davası

Altanlar ve Ilıcak’la birlikte 15 kişinin daha yargılandığı dava gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimine “iştirak etmekle” suçlandıkları ilk dava olma niteliği taşıyor.

Aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç’ın da bulunduğu 30 kişinin yine “darbeye iştirak” etmekle suçlandığı bir başka davanın ilk duruşması Eylül ayında görülecek. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra “darbe” suçlamasıyla tekrar gözaltına alınan ve aralarında Atilla Taş ile Murat Aksoy’un da bulunduğu 13 gazetecinin ilk duruşma tarihi ise henüz belli olmadı.

Dava kapsamında savcılık, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Ahmet Altan hakkında kapatılan Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde çıkan bazı haberler, üç köşe yazısı, 14 Temmuz tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlar, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri gerekçe gösterilirken, Mehmet Altan hakkında ise iki köşe yazısı, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la 14 Temmuz’da katıldığı televizyon programı, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve evinde bulunan altı adet 1 dolar delil olarak sunuluyor.

İddianamede diğer 13 kişi hakkında darbe suçlamalarına ek olarak “Terör örgütü yöneticisi olma” veya “Terör örgütü üyeliği” suçlamaları yöneltilirken Tibet Murat Sanlıman ise “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ile suçlanıyor.

Davada Altan kardeşler ve Ilıcak’a ek olarak Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Tuncay Opçin, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş, Ali Çolak ve Tibet Murat Sanlıman sanık olarak yargılanıyor.

Altanlar ve Ilıcak’la birlikte Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek tutuklu olarak yargılanırken Tibet Murat Sanlıman ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.



İddianamenin tam metni için tıklayın

İlk günde neler yaşandı?

18.40 Mahkemeye yarın (20 Haziran 2017) saat 10'da toplanmak üzere ara verildi.

17.33 Nazlı Ilıcak’ın savunması başladı. Ilıcak, “11 ay sonra savunma yapabildiğim için çok mutluyum” dedi. Ilıcak'ın ifadelerini okumak için tıklayınız.

17.00 İddianamede Nazlı Ilıcak’la ilgili bölüm okunuyor.

16:38 Duruşmada 2,5 saatin sonuna gelindi. İddianamenin "uzun özeti" hâlâ okunuyor. Başkan "Artık bir kısmını okuyalım" dedi.

16:02 Altanlar'ın avukatlarından gelen itirazlar sonrasında mahkeme başkanı iddianamenin bazı bölümlerini başlık vererek atlamaya başladı.

15:50 Avukat Veysel Ok'un "Okuduğunuz sayfalar Yurtta Sulh iddianamesinin kopyası. Bunu okuyarak zaman yitirmeseniz" demesi üzerine 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı "Özetleyerek okuyorum" yanıtını verdi.

15:53 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nca okunan iddianamede henüz diğer darbe davalarıyla ortak olmayan, bu davanın sanıklarına yönelik iddialara sıra gelmedi.

15:08 Altanlar'ın avukatının "İddianameyi müvekkillerimiz de, biz de okuduk" diyerek özetin kısa tutulması talebi Mahkeme Başkanınca kabul görmedi

15:00 Altanlar ve Ilıcak duruşmasında iddianameden 15 Temmuz darbe girişiminin askerî veçheleri ve darbecilerin bildirisi okunuyor.

14:34 Duruşmaya iddianamenin özetlenmesi ve Nazlı Ilıcak'ın savunmasıyla başlandı. Mahkeme Başkanı iddianamenin temel suçlamalarını okuyor.

14:29 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin büyük olduğu için tercih edilen salonu da doldu. Altanlar Ilıcak duruşmasını izlemeye gelenlerin yarısı salona alınmadı. Duruşmanın başlaması bekleniyor.

12:01 Yaklaşık 10 aydır tutuklu olan Nazlı Ilıcak Bakırköy'den, Mehmet Altan Silivri'den Çağlayan'a getirildi.

11:50 Duruşmanın Ahmet Altan'ın da videoyla katılımını sağlayacak SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle 14:00'e ertelendiği açıklandı

11:20 Dursun Çiçek ve tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak'ın ağabeyi Ömer Çavuşoğlu duruşma salonu önünde.

11:08 Duruşma, izleyiciler için salonu küçük olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı

10:59 Dursun Çiçek: Adalet için buradayım.

10:22 Duruşmayı izlemek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelenler arasında eski CHP Genel Başkanı gazeteci Altan Öymen, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcileriyle AB delegasyonu ve bazı büyükelçiliklerden yetkililer de yer aldı.

09:59 Duruşma salonu önündeki bekleyiş sürüyor.

09:48 T24 yazarı Hasan Cemal de, duruşmayı izlemeye giden isimler arasında.

09:40 Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde toplanan Türkiye ve Türkiye dışından gazeteciler ile meslek örgütü temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdiler.

İfade örgütleri: Serbest bırakın

Pazartesi günü görülecek duruşmaya gözlemci gönderecek örgütlerden Article 19, Index on Censorship ve PEN International Cuma günü bir ortak açıklama yayımlayarak davanın “siyasi amaçlı” olduğuna inandıklarını belirtmişlerdi. Açıklamada, “yetkilileri, uluslararası yasalar altında açık bir şekilde suç teşkil eden fiillerin kanıtını sunmadıkları takdirde tüm suçlamaları düşürmeye ve tutuklu sanıkları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz” deniliyor.

Article 19 ayrıca Altan kardeşlere yönelik suçlamaları inceleyen bir uzman görüşü de hazırladı ve bunu da duruşmada mahkemeye sunacak. Görüş, Altanlara atfedilen suçlamaların, ifade özgürlüğü hakkının yasal olmayan bir şekilde kısıtlanması anlamına geldiğini savunuyor.