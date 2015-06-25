Altan Tan Twitter’a besmeleyle girdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan Twitter’da açtığı yeni hesabına, Bismillahirrahmanirrahim paylaşımını yaparak ilk twitini attı. Tan, adına açılmış sahte hesapların bulunduğunu belirterek, “Şu ana kadar adıma açılmış onlarca sahte twit hesabı vardı. Bundan sonra kamuoyu ile görüşlerimi bu hesap ile paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.

Tan ikinci twitinde, “Ramazan-ı Şerif ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diler, hepinizi saygı ile selamlarım.” dedi.

Kobane’de bugün yaşanan IŞİD saldırılarını kınayan Tan son olarak, “Kobane'de hayatını kaybeden bütün mazlumlara Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Tan'a Twitter'dan ulaşmak için: @AltanTan1958