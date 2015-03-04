Altan Tan: Newroz'da Abdullah Öcalan bizzat Diyarbakır'a gelip, mesaj versin

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Abdullah Öcalan'ın Newroz'da görüntülü mesaj vermesine yönelik tartışmalara ilişkin, "Benim görüşüm bizzat Abdullah Öcalan'ın gelip Diyarbakır Newroz'unda kendi fikirlerini çok açık seçik ifade etmesidir. Görüntülü bile olsa yine spekülasyonlara açıktır bu. Bizzat kendi düşüncelerini ifade etsin en güzeli bu" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, HDP'li Altan Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, döviz kurundaki artışa değinerek, "Dövizi çıldırtan, son zamanlarda sinirleri gayet gergin, önüne gelen herkesle kavga eden Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı, bu dövizden ne istiyorsunuz? Milyar dolar döviziniz var, bunu mu bozacaksınız? Yakınlarınızın döviz bürosu mu var, ne oluyor lütfen açıklayın" dedi.

'Faiz 'indirim' demekle iniyor mu?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin indirilmesini istediğini hatırlatan Tan, kendisinin faizin haram olduğuna inandığını söyledi. Erdoğan da aynı inançtaysa devletin bankalarında faizin sıfırlanmasını isteyen Tan, "Faiz, 'indirin' demekle iniyor mu? Ucuz politikanın kimseye faydası yok" diye konuştu.

'Arınç'ın aklıyla hareket etsek, AKP'ye katılmamız gerekir'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sürecin önündeki engel olduğu yönündeki açıklamalara ilişkin görüşü sorulan Tan, siyasette irade sahibi, güç sahibi kişilerden hoşlanılmadığını belirterek, "AKP'lilerin ve Arınç'ın aklıyla hareket etsek kendimizi feshedip AKP'ye katılmamız lazım" dedi.

Tan, "Kürt siyaseti içinde savaş isteyenler olabilir ama Kürt siyasetinin ana iradesi, hükümetin oyalamasını, kandırmasını, yalanını da istemiyoruz, tekrar savaş, ölüm de istemiyoruz. Önümüze iki yol konuluyor; 'ya AKP'ye teslim olacaksın ya iç savaş istiyorsun'. Ben iç savaş da istemiyorum, kandırılmak, uyutulmak, dolandırılmak da istemiyorum" dedi.

'Öcalan bizzat Diyarbakır'a gelmeli'

Newroz'da Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesaj vermesine ilişkin tartışmalara da değinin Altan Tan, "Benim görüşüm bizzat Abdullah Öcalan'nın gelip Diyarbakır Newroz'unda kendi fikirlerini çok açık seçik ifade etmesidir. Görüntülü bile olsa yine spekülasyonlara açıktır bu. Bizzat kendi düşüncelerini ifade etsin en güzeli bu" dedi.