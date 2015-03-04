DTK'dan Newroz açıklaması: Halk, Öcalan'ın mesajının görüntülü olmasını istiyor

Diyarbakır'da 21 Mart'ta düzenlenecek Newroz kutlamaları için hazırlıklara başlandı. Etkinliklere, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da davet edildi. DTK Sözcüsü Seydi Fırat, Abdullah Öcalan'ın Newroz kutlamasındaki mesajının görüntülü olmasının halkın arzusu olduğunu ancak bu konunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Nevruz programına ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü Seydi Fırat, nevruzda verilecek mesajların tarihi bir nitelikte olacağını savundu.

Fırat, Abdullah Öcalan'ın nevruz kutlamasındaki mesajının önemli olduğunu ileri sürerek, görüntülü olmasının halkın arzusu olduğunu ancak bu konunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Nevruz hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Fırat, "Kutlamanın tarihimiz açısından çok özgün bir yeri olacaktır. 2015 nevruzu, müzakerenin tüm yönleriyle açıldığı, resmileştiği ve somutlaştığı bir nevruz olacaktır. Halkımız da bu bilinçle katılım gösterecektir" dedi.

Hollande ve Çipras da davetli

Fırat, etkinlik için yurt dışından birçok kişiye davetiye gönderildiğini ifade ederek, "Davet edilenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Holande, Yunanistan Başbakanı ve Syriza'nın lideri Çipras, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Suriye'deki kanton başkanları da bulunuyor" diye konuştu.

"Nevruz, Diyarbakır'ın bir kimliği haline gelmiştir"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak da nevruzun Ortadoğu'da özellikle Kürt halkı için taşıdığı önemin büyük olduğunu ifade etti.

"Geçmiş yıllarda nevruza kitlesel katılımı nasıl sağlarız diye düşünürken bugün gelenleri nasıl karşılayacağız, bunun tatlı telaşını yaşıyoruz" diyen Kışanak, "Bu kentte yaptığımız nevruz kutlamaları aynı zamanda Diyarbakır'ın da bir kimliği haline gelmiştir. Dünya bizi böyle tanıyor. Diyarbakır nevruzu milyonlara ev sahipliği yapan dünyadaki en görkemli kutlamalardan biridir" ifadesini kullandı.