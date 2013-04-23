Altan Tan: Kürt-İslam sentezi zehirdir, ben şeriatçıyım

"Kürt-İslam sentezine katılmıyorum" diyen BDP'li Altan Tan, 'Müslüman ve şeriatçı' olduğunu söyleyerek, Kemalist yapının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inandığını ifade etti.



Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Tan'a, Abdullah Öcalan'ın bin yıllık İslam kardeşliği sentezinin ne anlama geldiği soruldu.

"Kürt-İslam sentezine ben katılmıyorum" diyen Tan, "Kürt-İslam sentezi, Türk Milliyetçilerinin, İslamı kullanmak üzere, İslamı kendi imparatorluk ve hegomanyalarına boya yapmak üzere kullandıkları bir terimdir..." dedi.

"Türk İslam sentezi, bir zehirdir" diyen tan, "İslamcı harekatın içinde Miliyetçiler doludur. Şu an Başbakan'ın etrafında da bu insanlar doludur. Milliyetçiliği, Türk İslamcılığı, Türk hegomanyasını, İslam boyası ile örtenlerdir. Dolayısıyla, Kürt İslamcılığı da, Türk İslamcılığı da yanlıştır.

Kemalistler bütün diğer milletleri yok saydılar. Hakkını istemek Milliyetçilik olarak kabul görüyorsa, Bütün Kürtler Milliyetçidir" şeklinde konuştu.

'Şeriatçıyım'

Solcu olmadığını, Müslüman olduğunu söyleyen Tan, Kürt mücadelesini desteklediğini ifade ederek, "İran ajanı da değilim" dedi.

Müslüman olduğunu söyleyen Tan, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kemalist yapının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra yerine ne geleceğine de halk karar versin istiyorum. Benim kendi görüşüm. Ben şeriatçıyım. Her Müslüman şeriatçıdır. Ben Müslümanım ve İslam Şeriatına inanıyorum" diye konuştu.

'Kürtler ulus devlet istemiyor'

Çözüm sürecine ilişkin basında yer alan açıklamalarını değerlendirmesi istenen Tan, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, 'Ulus Devlet' istemek anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Kürtlerin Ulus Devlet istemediğini söyleyen Tan şöyle devam etti:

"Kürtler Ulus Devlet istemiyor. Korktuğumdan dolayı mı? Hayır, 40 bin gencini feda eden bir halk, topluluk, korktuğu için mi Ulus Devlet istemiyor. Birincisi, bugün dünya bu modeli geçti. Ortadoğu'ya yeni bir sistem lazım. Türkler'in, Kürtler'in, Süryaniler'in, Ermeniler'in... birlikte yaşayabilecekleri, entegrasyonun olacağı, gümrüklerin, sınırların kalkacağı belki bir eyaletler birliği gibi bir Ortadoğu lazım. Türkiye'de demokratik bir devlet olursa, inanın sadece Kürtler değil, Halep'teki, Şam'daki Araplar da bu federasyona bağlanmak isteyecektir. Esed gidecektir oradan.