Altan Öymen yazılarıyla T24'te

T24 Haber Merkezi



Türkiye medyasının en kıdemli ismi Altan Öymen, yazılarıyla T24'e katıldı. Yaklaşık 70 yıldır gazetecilik yapan, yakın dönem Türkiye tarihi üzerine kitaplarıyla da bilinen, aktif siyaset yaptığı yıllarda bir süre CHP Genel Başkanlığı'nı üstlenen Altan Öymen, güncel gelişmeleri geçmişten örneklerle ele aldığı değerlendirmelerini paylaşacak.

Altan Öymen'in ilk yazısı yarın (18 Mayıs 2020 Pazartesi) T24'te yayımlanacak.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 7 ve 8. Dönem Bolu Milletvekili olan Hıfzırrahman Raşit Öymen ile Nezaket Öymen'in oğlu olarak 20 Haziran 1932'de İstanbul'da doğdu. 22 Temmuz 1987'de 49 yaşındayken hayatını kaybeden gazeteci/yazar Örsan Öymen'in de abisi olan Altan Öymen, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) bitirdi.

Gazetecilik kariyerine, Mülkiye öğrencisiyken, 1950 yılında Ulus gazetesinde muhabir olarak başladı, daha sonra Tercüman Gazetesi Ankara Temsilcisi oldu. 1957’de Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirildi. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis'te yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü Gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu, ardından Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı. İzleyen dönemde Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı.

1962-66 yılları arasında Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi olarak görev yaptı. 1966-67'de Milliyet dizi yazarı, 1967-68'de Ulus Genel Yayın Müdürü, 1968-72'de Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu.

1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1977 yılına kadar yönetti. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. 1970'li ve 80'li yıllarında Cumhuriyet'te yazdı, 1982’de Milliyet’e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Daha sonra Radikal gazetesinde köşe yazıları yazdı.

Siyasi kariyeri

Altan Öymen, 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada çeşitli görevler aldı. 1977 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP'den Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.



1995 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliği'ni üstlendi. 1999 genel seçimlerinde CHP'nin yüzde 10'luk Türkiye barajının altında kalarak Meclis dışında kalmasıya genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçildi. 15 ay sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı'nı 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan yeni seçimle Deniz Baykal'a devretti.

Kitapları

- Mobilya Dosyası (Uğur Mumcu ile birlikte)

- Bir Dönem Bir Çocuk

- Değişim Yılları

- Öfkeli Yıllar

- Ve İhtilal

- Umutlar ve İdamlar

- Kayıp Yaz