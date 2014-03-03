Altan Günbay hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Altan Günbay bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Bugüne kadar 100’ü aşkın filmde oynayan ve yapımcılık da yapan Günbay bir süreden beri sağlık sorunları yaşıyordu.

Altan Günbay kimdir?

Altan Günbay, 19 Ocak 1932 tarihinde Konya’da doğdu. Gazi Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Almanya'da eğitim gördü.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalıştı. Sahneye ilk defa 1954 yılında “Cavalleria Rusticana” operasıyla çıktı. Othello, lucia , Carmen, Salome gibi 20 operada başrol oynadı.

1969 yılında istanbul devlet operası'nın kurulmasıyla birlikte istanbul’a nakil oldu. istanbul'da 30 yıl boyunca sürdürdüğü solist sanatçılığının yanısıra rejisörlük ve müdür

yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

1964 yılında "Şehrazat" filmiyle sinemaya başladı. 250 den fazla filmde oynadı. Bir zamanlar Türkiye'nin Yull Bryner'i olarak tanınmış , aslında kel olmadığı halde özellikle saçlarını kazıtmıştır. 1966 yapımı “Altın Çocuk” filminde yönetmen Memduh Ün saçlarını kazıtmasını isyeyince filmden sonraki 18 yıl boyunca saçlıyken saçsız gezmiştir.

Usturaya vurulmuş başı, ince bıyıkları ve karakteristik ifadeleri ile sinemamızın en önemli karakter oyuncularından biridir Altan Günbay. Üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırmış, ona ün getirmiş fiziğini uzun yıllar korumuştur.

Altan Günbay, halen sinema ve dizi çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde Haluk karakterinin babasını canlandırmıştır.

"Uykusuz geceler" filminin fon müziği yapan Günbay , "Buğulu gözler","Bekliyorum" gibi bir çok şarkı da besteledi.1982 yılında “Beni Unutma”, ve “Seni Kalbime Gömdüm” filmlerinin yapımcılığını yaptı.