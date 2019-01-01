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Altan Gördüm: Oyunculuğu bıraktım

"Orada bir tiyatro okulu açıp sektöre yeni öğrenciler kazandırmaya çalışacağım"

01 Ocak 2019 19:38

Oyuncu Altan Gördüm, oyunculuğu bıraktığını ve İzmir'i yerleşeceğini söyledi.

Bir AVM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı şunları söyledi:

''Kızımla buluşacağım, şimdi onunla konuşuyordum. Yeni yıl hepimiz için umarım daha iyi bir yıl olur. Benim de hayatımda bazı değişiklikler olacak. Oyunculuğu bıraktım. İstanbul’dan da en kısa zamanda taşınacağım. İzmir''de taş evim var, oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Artık yeter! Orada bir tiyatro okulu açıp sektöre yeni öğrenciler kazandırmaya çalışacağım."

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