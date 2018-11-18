Altan Erkekli: Euro böyle giderse mahvolacağım

Ünlü oyuncu Altan Erkekli, bir oğlunun okumak için Fransa’ya gittiğini söylerken “Euro kuru da böyle giderse, mahvolacağız” dedi. Erkekli, borçlarını düşünmekten geceleri uyuyamadığını da söyledi.

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Erkekli’nin ifadelerinden bir kısım şöyle:

Büyük oğlunuz Efe kaç yaşında?

- 29.

O da Devlet Tiyatroları’nda oyuncu değil mi?

- Evet.

Siz de babanız gibi “oğlum keşke oyunculuğu değil de başka bir mesleği seçse” diye düşünüyor musunuz?

- Efe aynı anda hem uluslararası ilişkiler hem de tiyatro bölümünü kazandı. O zaman dedim ki, “Efe çok dikkatli ol, bizim başladığımız yıllardaki gibi şanslı değilsiniz”...

O yılların farkı neydi?

- 1975 yılında mesleğe başladım. Dolu dolu salonlarda, haftada 16 oyun oynuyordum. O zaman televizyon yoktu. İnsanlar tiyatroya peynir ekmek gibi ihtiyaç duyuyorlardı. Şimdi durum çok farklı. O yüzden Efe’ye “Acı çekeceksin” dedim. “Ben razıyım” deyince kabul ettim.

Şimdi ne düşünüyorsunuz peki?

- Yolda çevirip “Oğlunuz çok başarılı” diyorlar, çok mutlu oluyorum. Ama ekonomik olarak sıkıntıda. Ben de sıkıntıdayım, o da.

Siz niye sıkıntıdasınız? Bir sürü dizi, film çektiniz...

- Herkes öyle düşünüyor, “O ne yapıyorsun paraları” diyorlar. Ama biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı ama yine de birikimim yok. Dün de sayısal loto oynarken bir adam geldi, “Biraz da bize bırakın paraları” dedi.

Sayısal loto mu oynuyorsunuz?

- Evet, hep oynuyorum. (Gülüyor)

Hiç tutturdunuz mu peki?

- Bir kere 5 tutturdum. Ama bir gün kazanırsam borçlarımı bitirip geri kalan parayı LÖSEV’e bağışlayacağım. Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım.

Ev borcunuz mu var?

- Evet, tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten.

Meslekte kaçıncı yılınız?

- 43 sene oldu.

Bu kadar senede hiç birikim yapamadınız mı?

- Yapamadık, herhalde biraz da bizim sersemliğimiz yüzünden.

Estağfurullah...

- Biz hiç para düşünmeyelim, iş yapalım para arkadan gelir dedik. Ama gelmiyordu (Gülüyor).

Tabii 3 çocuğa bakmak da zor... Ortanca oğlunuz Fransa’da okuyor değil mi?

Evet, bu sene Fransa’ya gitti. Daha 3 yılımız daha var, bakalım. Onun için bol bol oynamak zorundayım (Gülüyor) Euro kuru da böyle giderse, mahvolacağız.

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