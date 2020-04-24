"Alplerin İbizası", yeni tip Koronavirüs salgınından sonra parti turizminden uzaklaşma kararı aldı

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Avusturya'daki yeni tip Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı nokta olan "Alplerin İbizası" olarak bilinen Ischgl kasabası, bir aylık karantinadan çıktıktan sonra "parti turizmi"nden uzaklaşma kararı aldığını duyurdu.

The Guardian'ın aktardığına göre şubat ayında kasabanın kalabalık eğlence mekanlarında virüs yayılma imkanı buldu. Avusturya'nın çeşitli noktalarındaki 800'den fazla kişinin virüsü Ischgl tatilinde kaptığı tespit edildi. Yüzlerce yabancı turistin de virüsü Ischgl'de kaptığı belirtildi.

Ischgl Belediye Başkanı Wernez Kurz, "Son yıllarda meydana gelen gelişmeleri sorgulayacağız ve gerekli noktalarda düzeltme yapacağız" dedi.

Kurz, kasabanın sadece bir parti noktası olarak lanse edilmesinin yanlış olduğunu, ziyaretçilere sunabilecekleri başka şeyler de olduğunu belirtti.

"Bu şu anlama geliyor: Daha az parti turizmi, daha fazla kaliteli turizm" diyen belediye başkanı, günübirlikçilere ve kayak yapmaya gelenlere öncelik vereceklerini ifade etti.