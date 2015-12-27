Alpler’de Orta Dünya Müzesi



Smaug, en tehlikeli türde bir ejderha. J.R.R. Tolkien'in (1892-1973) okuyucuları bunu bilir. Peter Jackson'ın Hobbit filmini izleyenler de pek tabii. Ancak Tolkien'in bu ateş saçan canavarı kaç bacaklıydı? İki ya da dört?

Bernd Greisinger, bu tarz sorularla ziyaretçilerinin Tolkien bilgisini ölçüyor. Almanya'nın Mainz kentinden olan Greisinger, bir dönem borsada milyonlar kazanmıştı. 2003 yılında “Dünyanın En İyi Fon Yöneticisi” seçilmişti. Ancak 2008'de krize yenik düştü.

Hala milyonlara sahip olan bir dönemin borsa starı, sonra hayatında büyük bir değişiklik yapmaya karar vermiş. Finans dünyasından kopup fantezi dünyasına yönelmiş.

Greisinger, Tolkien ve onun yarattığı dünya ile ilgili her şeyi toplamaya başlamış. Greisinger, “Koleksiyon gittikçe büyüdü. Tolkien'in pusulasından ilk baskının imzalı ve pahalı versiyonuna kadar dünya edebiyatının bu yaratıcısıyla ilgili her şeye sahip olmak istedim” diyor.

Zamanla Tolkien imzalı ve Tolkien hakkında farklı dillerde 3 bin 500 kitap toplamayı başarmış. Bunun yanı sıra Tolkien'in eserleriyle ilgili 80 sanatçının 600 adet orijinal resim ve çizimleri de gelmiş. Kostümler, kılıçlar, baltalar, heykeller…

Heidi'nin köyüne yakın

51 yaşındaki Greisinger, “Paranın satın alabileceği her şeyi aldım. Ancak hepsini kendim için tutmak istemedim. Tolkien'in dünyasıyla ilgilenen herkese kendilerinin sağlayamayacağı şeyleri vermek istedim” şeklinde konuşuyor.

İsviçre'de Jenins adlı bir köyde karla kalplı dağları gören ve Heidi'nin köyünden birkaç dakika uzaklıkta uygun bir arazi bulmuş. Ve böylece Greisinger, müzesini kurmuş.

Sadece inşaat masrafları 2,3 milyon euro tutmuş. Kanadalı sanatçı John Howe'in Jackson filmleri için yarattığı Hobbit bahçeleri ve Hobbit evinin benzerleri de bulunuyor.

Ancak ziyaretçi sayısı sınırlı tutulmuş. 2013 yılı ekim ayından bu yana 6 bin ziyaretçi gelmiş. Orta Dünya Dostları İsviçre Birliği'nden yardımcıları ve Greisinger, kitleler halinde ziyaret istemediklerini söylüyor. Maksimum 14 kişilik gruplar halinde gezilen müze için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Ücreti ise kişi başı 50 frank.