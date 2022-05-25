Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına yanıt

Oyuncu Alperen Duymaz, evliliğinin biteceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, boşanma iddiasını yalanladı.



Acı Aşk, Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz ve Erkek Severse gibi dizilerde rol alan Alperen Duymaz, iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile nikah masasına oturdu.



Sessiz sedasız evlenen çiftin boşanacağı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu zamana kadar evliliğiyle ilgili sessiz kalan yakışıklı oyuncu, boşanma iddiasının ardından sessizliğini bozdu.



3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi Kübra Kelkit'in bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, boşanma iddiasını yalanladı.