Alper Saldıran: Türkan Şoray kanunları mı kaldı?

Oyuncu Alper Saldıran, kendisi gibi oyuncu eşi Pınar Tuncegil ile Türkan Şoray kanunları olmadığını belirterek, "Asla öyle bir kuralımız, kanunumuz yok. Türkan Şoray kanunları mı kaldı? Proje bunu istiyorsa sen de bunu kabul ettiysen, rolün gerektirdiği oyunu oynayacaksın. Ben bunu yapamam diye bir şey söz konusu değil. Bu bir oyunculuk üslubu" dedi.

Saldıran, cinsel tacizlerin şov dünyasında da olduğunu belirterek, "Zihinsel de olsa fiziksel de olsa her türlü taciz iğrenç bir şey, kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Saldıran'ın söyleşisi şöyle:

Eşin Pınar Tuncegil ile “Öpüşemez, sevişemez, kimseyle yatağa giremez” gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?

Asla öyle bir kuralımız, kanunumuz yok. Türkan Şoray kanunları mı kaldı? Proje bunu istiyorsa sen de bunu kabul ettiysen, rolün gerektirdiği oyunu oynayacaksın. Ben bunu yapamam diye bir şey söz konusu değil. Bu bir oyunculuk üslubu.

Şov dünyasındaki taciz olayları hakkında ne düşüyorsun?

Zihinsel de olsa fiziksel de olsa her türlü taciz iğrenç bir şey, kabul edilemez.

Peki sen hiç tacize uğradın mı?

Uğradım. Şapkamı çıkaranlar, popomu elleyenler çok oldu.

Mesut Özil ırkçılıktan dolayı Alman Milli Takımı’nı bıraktı. Ne diyeceksin?

Irkçılık cehaletin dibi. Bir kişiyi doğduğu yere göre değerlendirmek, hiç tanımadan onun hakkında fikir yürütmek çok çirkin.

Siyaset hayatını ne kadar etkiliyor?

Herkesi etkilediği kadar beni de etkiliyor. İnsanın siyasi görüşü olmak zorunda gibi bir algı var. Bence yok. İncelediğim siyasi ekollerin hiç biri benim duygu dünyamı karşılamıyor. İnsan kendini iyi yetiştirirse yönetilmeye ihtiyacı olmaz. İnsan kendi kendinin seyisi olmalı. Siyaset de seyislikten geliyor. Benim yönetilmeye hiç ihtiyacım yok.

Hayatta nelerle derdin var?

Yıkıcı insanlarla, pireyi deve yapanlarla, yaşamı zorlaştıranlarla derdim var. Boş yere korna çalanlara, çocuğa bağıranlara sinir olurum. Çünkü çocuklar her zaman haklıdır.

Meslektaşın Pınar Tuncegil ile evliliğin nasıl gidiyor?

Evlilik zor zanaat. Çok iyi gidiyor maşallah. Aslında insan evlenince her şey güllük gülistanlık olacak zannediyor. Evlendikten sonra ilişki başka bir boyut kazanıyor. Mühim olan o ilişkiyi korumak ve taze tutmak. Harika bir evliliğimiz var. Her insan kendi içinde bir eksik hisseder ya... Pınar, benim o eksik tarafım. İçimdekini dışa vurmadığım insan gibi. Beni tamamlayan kişi.