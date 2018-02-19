Alper Çağlar yeni projesi 'Börü'yü anlattı: Gurur verici öykülerle dolu bir kültüre adımımızı attık

Dağ filmlerinin yapımcısı ve yönetmeni Alper Çağlar, Star TV'de yayınlanacak yeni projesi 'Börü'yü Milliyet'ten Sinan Koloğlu'na anlattı.

Dizinin senaryo yazımında geçmeden önce 6 aylık mülakat süreci olduğunu belirten Çağlar, "Seride daha tek kelime yazmadan altı hafta boyunca pek çok emekli, görevli, lider ve ön saflarda memur olarak yer alan kişilerle röportajlar yaptık. İç burkucu ve gurur verici öykülerle dolu bir kültüre adımımızı attık" dedi.

Koloğlu'nun Milliyet'teki yazısı (19 Şubat 2018) şöyle:

Alper Çağlar, ‘Börü‘ için ne kadar “Ben yönetmiyorum” dese de, dizinin mimarı diyebiliriz. Çağlar, StarTV’de başlayacak diziyi, “Börü, eski Türk mitolojisinde, doğası gereği parçası olduğu sürüyü koruyan, tehlikeleri haber veren ve gerekirse diğerlerinin iyiliği için kendini feda eden, kutsal bir kurdun adı. Terör saldırılarında ve operasyonlarda en önde görev yapan Börü Timi, mitolojideki isim gibi tehlikeli, fedakâr ve nam salmış bir kahramanlar topluluğu” şeklinde tarif ediyor.

Kozmopolit ve çağdaş

Polis Özel Harekât (PÖH) nasıl bir yapı?

Alper Çağlar özetliyor, “Yaptığımız mülakatlarda onların, kozmopolit ve çağdaş bir bakış açısı olduğunu gördük. Dindar olan kuvvet üyeleri, inancını özel yaşayan ve hatta dindar olmayan üyelerle yan yana mücadele ediyor. Dağda namazını kılarken silah arkadaşlarını koruyan, her vatandaşın yaşam tarzına saygı duyup, onlar için canını feda etmeye hazır, elit bir teşkilat”...

Altı haftalık söyleşi süresi

Çağlar, “Serimizde birçok dönemeç ve macerada, gerçek olaylardan ilham alınmıştır” diyor. Bunun için nasıl bir çalışma yapıldığını da özetleyen Çağlar, “Seride daha tek kelime yazmadan altı hafta boyunca pek çok emekli, görevli, lider ve ön saflarda memur olarak yer alan kişilerle röportajlar yaptık. İç burkucu ve gurur verici öykülerle dolu bir kültüre adımımızı attık” diyor.

‘Ahu en nitelikli kadın oyuncu’

Ahu Türkpençe, ‘Dağ’ filminde Ceyda rolüyle karşımızdaydı. Şimdi Asena Tümer karakteriyle bu dizide oynayacak. Yönetmenlerin vazgeçemedikleri oyuncuları var mıdır?

Çağlar, “Ülkemizde şu anda en nitelikli kadın oyuncu. Karakter tahlili, rolüne kattıkları ve akademik dramaturji gücüyle bana göre neslinde en öne çıkan kişi” diyor ve dizideki karakterinden yola çıkarak, bir gerçeğin altını çiziyor.

Kadın özel harekâtçılar çok şehit verdi

Çağlar, “PÖH’ün en önemli özelliklerinden biri, sahada kadın savaşçılar barındırması. Pek çok PÖH kadın şehit var. Erkeklerle denk, bazen onları ceplerinden çıkaracak kadar lider, yetkin ve tecrübeli özel harekât kadın mensuplarına dair bir simge, Asena Tümer karakteri” diyor.

Olaylar dizide

Çağlar, “Öykümüz, 2014 senesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç tehditlerinin dış tehditleri kadar arttığı, travmatik karanlık olayların iyice tavan yaptığı bir dönemde başlıyor” dedi. 15 Temmuz darbe girişimi dizide olacak. Çağlar, “PÖH bu süreçte çok kritik yerlerde yer aldı, büyük haksızlıklara uğradı” tespitini yapıyor ve son söz olarak, “Dağ filmindeki ruhu, televizyon arenasına getirdik” diyor.