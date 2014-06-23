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'Alo Fatih'in kardeşi YÖK Başkanı mı olacak?

Fatih Saraç'ın kardeşi Yekta Saraç, internette yer alan bir ses kaydında Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişiden İÜ rektörlük seçimleri için talimat istediği iddiasıyla gündeme gelmişti

23 Haziran 2014 14:04

YÖK Başkanvekilliği görevini yürüten Yekta Saraç'ın, Gökhan Çetinsaya'nın ardından YÖK Başkanlığı'na atanacağı iddia edildi. 30 Mart seçimlerinden önce internette yayınlanan bir ses kaydında Yekta Saraç olduğu iddia edilen kişinin İstanbul Üniveristesi'nin rektörlük seçimleri için Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu iddia edilen kişiden talimat almak istediği öne sürülmüştü. Yekta Saraç, Başbakan Erdoğan'ın Habertürk yayınlarıyla ilgili taleplerini dile getirdiği telefon konuşması internete düşen ve 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Fatih Saraç'ın da kardeşi. 

YÖK'e güçlü yetkiler tanıyan kanun tasarısının Meclis’ten geçmesi beklenirken Gökhan Çetinsaya’dan sonra YÖK’ün başına Fatih Saraç'ın kardeşi Yekta Saraç’ın geçeceği konuşuluyor. Fatih Saraç’ın adı Başbakan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinin internete düşmesinden sonra gündeme gelmişti. Ses kayıtlarına göre, Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç, kanalın yayın politikasını Erdoğan’dan aldığı talimatlarla belirliyordu. Ses kayıtlarının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Saraç, bu görevinden istifa etti.

Yekta Saraç ise seçimlerden önce internette yayınlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasında Yekta Saraç olduğu söylenen kişinin İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri ile ilgili talimat almak istediği, Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin de, cevaben mevcut rektör Prof. Yunus Söylet ile devam edilmesi talimatı verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. 

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel'in haberine göre, Yekta Saraç, 21 Ocak 2010 tarihinde YÖK’te Başkanvekilliği görevine başladı. Yekta Saraç, üç dönemdir Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyesi olarak görevini sürdürüyor. Türk Edebiyatı Profesörü olan Saraç’ın görev süresi Bakanlar Kurulu tarafından son olarak 2013 yılının Ekim ayında uzatıldı.

 

Polis Akademisi'de YÖK'e bağlanıyor

 

YÖK Başkanı olduktan sonra Saraç’ın kendi kadrosunu kuracağı konuşuluyor. Polis Akademisi’nin yanı sıra Harbiye ile diğer yüksek askerî okulların da YÖK’e bağlanacağı kulislerde konuşulanlar arasında. Yeni dönemde ayrıca merkezi olarak yapılan üniversite sınavlarının da kaldırılarak her üniversitenin kendi sınavını yapacağı bir sistem getirilmesi planlanıyor. Yeni tasarıyla vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetlerinin YÖK tarafından belirlenmesi gündeme gelmişti. Eğer tasarı bu şekilde yasalaşırsa, vakıf üniversiteleri kadroları YÖK’ün seçtiği mütevelli heyetleri tarafından belirlenecek. Bu kadrolar da üniversiteye girecek öğrencileri belirleyecekler. Öte yandan Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetlerinin YÖK tarafından belirlenmesini öngören kanun maddesiyle ilgili bir gelişme yaşandığını kaydetti. Tepkiler üzerine tasarıdaki bu maddenin TBMM ’de alt komisyonda görüşülürken geri çekildiğini belirten Sarıcaoğlu, ancak söz konusu maddenin Genel Kurul’dan geçmesinin hala söz konusu olduğunu söyledi. Öte yandan vakıf üniversiteleri yöneticileri, bu maddenin tekrar Genel Kurul’a getirilmemesi için görüşmelerini sürdürüyor.

 

YÖK'e üniversite kapatma yetkisi getiriliyor

 

Yeni yasa tasarısında bulunan ve YÖK’e süper yetkiler tanıyan düzenlemeler şöyle:

YÖK’e lüzum görmesi hâlinde vakıf üniversitelerini kapatma yetkisi veriliyor. Öğrencilikten atılma geri getiriliyor. Doçentlik yetkisi bağımsız bir kurum olan Üniversitelerarası Kurul’dan (ÜAK) alınıp YÖK’e devrediliyor. Bu ise muhalif isimlerin doçent ve profesör unvanı almalarının önüne geçilmek istenmesi olarak yorumlanıyor. Doktora denklik ÜAK’dan alınıp YÖK’e devrediliyor. Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine hoca görevlendirilmesi sona erdiriliyor. Ayrıca idari ve mali özerkliğe sahip vakıf üniversitelerine eğitim denetimi dışında mali denetim de getiriliyor

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